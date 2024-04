Samsung predstavio novi punjač za telefone (FOTO)

Još u januaru je najavljeno da Samsung planira da proširi svoju ponudu opreme za pametne telefone s dva nova punjača, među kojima je 50-vatni Charger Duo s dva USB-C priključka.

Iako se govorilo da će novi punjači stići na tržište s Galaxy S24 serijom telefona, to ipak nije bio slučaj pa su oni nekako pali u zaborav, piše B92.

Ipak, gotovo pet mjeseci nakon prvobitne najave, južnokorejska kompanija odlučila je da zvanično predstavi 50-vatni Charger Duo koji stiže na evropsko tržište s cijenom od 69,90 evra.

Riječ je o punjaču broja EP-T5020 koji stiže s dva USB-C priključka.

Samsung EP-T5020 50W Super Fast Charging Adapter is finally coming to market (the one I talked about months ago). 2 USB-C ports, 25/50W charging. MSRP is 69,90 Euro, it seems. pic.twitter.com/yltPUOBPWt