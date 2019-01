Samsung predstavlja Galaxy S10 20. februara

​Samsung će 20. februara održati događaj u San Francisku na kome će, kako stvari stoje, najaviti nove telefone Galaxy S10 linije.

(In)direktna potvrda ovog događaja stiže u vidu pozivnica koje je Samsung uputio novinarima, ljudima iz industrije i analitičarima.

Kao i ranije, pozivnica jasno ukazuje na to šta će biti predstavljeno. Kako najavljuje The Wall Street Journal, trebalo bi da Samsung predstavi čak četiri telefona ovom prilikom.

U planu su tri uređaja koji će se pojaviti u sklopu Galaxy S10 linije, ali bi istovremeno trebalo da bude predstavljen novi, sklopivi smartfon, oznake Galaxy Fold. Istovremeno, ali ne i na istoj lokaciji, budući da će ovaj telefon biti predstavljen u Londonu, na događaju koji će se održati istovremeno sa ovim u San Francisku.

Najzad, očekuje se da će tokom proljeća biti predstavljen još jedan Galaxy S10 model – varijanta koja će donjeti podršku za 5G mreže.

Prema trenutno aktuelnim glasinama, u planu je pristupačniji Galaxy S10 Lite sa sufiksom “E”, koji će imati 5,8-inčni ekran, zatim standardan Galaxy S10 sa 6,1-inčnim ekranom, te Galaxy S10+ sa 6,4-inčnim ekranom. Očekuje se da svi telefoni postanu dostupni tokom marta.

Malo iznenađenje je u tome što je Samsung do sada tradicionalno predstavljao svoje top telefone krajem februara na Mobile World Congress manifestaciji u Barseloni, koja će se ove godine održati od 25. do 28. februara. No, ovog puta će predstavljanje telefona uslediti nešto ranije. Na donjoj fotografiji možete videti izgled telefona, a nju je objavio poznati insajder, Evan Blas.

Prema dosadašnjim glasinama, telefoni će se odlikovati rupicom na ekranu za prednju kameru (“punch-hole display”), a treba podsetiti da Samsung nikada nije koristio kontroverzni zarez na svojim telefonima do sada. Očekuje se da će telefoni imati i veći broj kamera u odnosu na prethodnike, gde bi Galaxy S10+ mogao da ima i do četiri kamere pozadi i dve napred.

Honor je već predstavio svoj V20 telefon sa sličnim displejem i slično pozicioniranom prednjom kamerom, pa se može očekivati da Android proizvođači u tom smislu odu korak dalje od Apple-a, koji je zbog insistiranja na raznim senzorima koje koristi u procesu Face ID verifikacije prinuđen da i u sledećoj generaciji zadrži istovetan dizajn telefona sa zarezom.

