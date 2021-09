Samsung predstavlja novi 200MP senzor kamere

Samsung navodno uskoro kreće s masovnim štancanjem Galaxy S22 serije za početak prodaje u februaru iduće godine. U četvrtak će navodno službeno predstaviti i nove senzore kamere, a jedan od njih broji čak 200MP. Je li namijenjen Galaxy S22 Ultra flagshipu?

O tom 200MP senzoru iz Samsunga priča se već neko vrijeme. Naravno, radilo bi se o senzoru koji koristi neku tehnologiju sabijanja piksela, što bi trebalo osigurati još bolje fotke u slabije osvijetljenim uslovima.

U četvrtak će kako na Twitteru objavljuje poznati leakster Ice Universe, predstaviti dva nova senzora kamere. Jedan od njih je 50MP senzor imena ISOCELL GN5.

Drugi je taj 200MP imena ISOCELL HP1. Nažalost o njima zasad nema nikakvih detalja pa nemamo pojma za šta će sve biti sposobni. Svakako će biti zanimljivo saznati kakav to skok nudi novi ISOCELL GN5 u odnosu na prethodnika koji nosi oznaku GN2. Je li zaista toliko bolji da preskače dvije generacije?

Prvog će navodno dobiti Galaxy S22 i S22+, a potonjeg top model Galaxy S22 Ultra.

Premda to zvuči sasvim logično, ako će se istorija ponavljati, taj 200MP senzor ipak će se najprije pojaviti u nekom od telefona kineskih proizvođača.

Vrlo vjerovatno bi to mogao biti neki nadolazeći flagship kompanije Xiaomi. Možda to bude upravo Xiaomi 12 iako se priča da će on dobiti tri 50MP kamere.

Nepoznanica je još puno no već u četvrtak bi ih trebalo biti manje.

(Smartphone)