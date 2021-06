Samsung produžio podršku za pojedine Galaxy telefone

Kompanija Samsung je znatno podigla nivo kada je u pitanju podrška za njihove pametne telefone.

Sada je ovaj južnokorejski gigant obećao podršku od pet godina za trenutne i nešto starije premijum smartfone!

Uređaji koji će dobiti petogodišnju podršku od kompanije Samsung uključuju samo enterprise edition modele, a to su Galaxy S20 serija, Galaxy S21 serija, Galaxy Note 20 serija, Galaxy XCover 5 i Galaxy Tab Active 3. Svi drugi enterprise edition telefoni će kao i do sada dobijati podršku koja će trajati četiri godine, baš kao i svi ostali Samsung uređaji od 2019. godine.

Samsung enterprise edition telefoni su namijenjeni za preduzeća. Ti telefoni mogu biti programirani tako da kompanije i njihova IT odeljanja mogu da upravljaju njima sa svojim aplikacijama i softverima. Uz to će imati i Know Suit koji služi kao mobilni komandni centar za ta preduzeća. Iako možete da nabavite takve uređaje, bolja je da se zadržite na regularne verzije ukoliko ste "običan" korisnik.

Što se tiče sigurnosnog firmware-a, Samsung kaže da će pet godina ažuriranja za enterprise premijum telefone biti podijeljene na mjesečnom i kvartalnom nivou. Postoji šansa da će kompanija Samsung pružiti i običnim korisnicima podršku za premijum telefone koja će trajati pet godina, iako su obećali bar četiri godine. Oni su prethodno nudili podršku za enterprise modele od četiri godine, ali su i obične verzije Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8 dobili četiri godine ažuriranja od datuma lansiranja, prenosi AndroidAuthority.

