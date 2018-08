Samsung sprema jeftiniji Galaxy?

Ukoliko je tačna Bluetooth sertifikacija, koja se pojavila ovih dana, Samsung se izgleda sprema da predstavi novi Galaxy A4, telefon koji bi mogao da se smjesti između Galaxy A8 / A8+ i Galaxy A6 / A6+ linija koje su se pojavila ranije ove godine.

Nekoliko verzija uređaja, koji će najvjerovatnije nositi naziv Galaxy A4, je dobilo svoju Bluetooth sertifikaciju, što sugeriše da nas od njihove objave ne deli puno vremena.

Primijećeni su modeli SM-A460F, SM-A460F_DS, SM-A460N, SM-A460U, SM-A460X, SM-A460XN i SM-A460XC, a sugeriše se da će svaki od njih biti namijenjen određenom regionu u skladu sa potrebnom LTE podrškom.

Model SM-A460F_DS sugeriše dual-SIM mogućnosti, a ova verzija telefona će biti ponuđena na nekim tržištima.

