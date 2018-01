Samsung u Sarajevu predstavio novi Galaxy A8, od sutra u prodaji

SARAJEVO - Kompanija Samsung Electronics predstavila je premijerno u Sarajevu novi pametni telefon Galaxy A 8 (2018).

Novina koja Galaxy A8 razlikuje od ostalih telefona iz A serije je dvostruka prednja kamera, beskrajni zaslon i iznimno lijepi i ergonomski dizajn koji se oslanja na Samsungovu dizajnersku baštinu i iskustvo njegovih vodećih pametnih telefona iz Galaxy S serije. Novi A8 (2018) je moderan telefon, pročišćenih linija, lagan za upotrebu i vrlo praktičan.

Tokom predstavljanja pametnog telefona A8 (2018), Damir Uzunović, voditelj ključnih kupaca za telekom proizvode u regionalnom predstavništvu Samsung Electronics, je rekao da Novi A8 predstavlja vrlo ugodan spoj već poznatih i kvalitetnih performansi iz A serije kojem su dodali vrhunske karakteristike vodećih pametnih telefona iz Samsunga.

"Tu posebno izdvajam beskrajni zaslon bez ivica, novu dvostruku prednju kameru sa Live Focus-om koja će ljubiteljima selfija biti posebno zanimljiva. Novi A8(2018) je zaista lijepa kombinacija vrlo elegantnog dizajna i naprednih karakteristika koje će zaintrigirati naše korisnike", rekao je on.

Galaxy A8 (2018) ima 16MP F1.7 stražnju kameru i dvostruku prednju kameru od 16MP + 8MP F1.9 koja omogućava snimanje svijetlih i vrlo jasnih selfija. Prednji foto sistem ima dvije odvojene kamere i vrlo lako se može prebacivati s jedne kamere na drugu zavisno od vrste selfija kojeg korisnici žele da naprave – close-up s pozadinom ili snimak portreta s jasnom i čistom pozadinom. Zahvaljujući naprednoj karakteristici Live Focus-a korisnici mogu vrlo jednostavno podesiti "bokeh efekat" prije ili poslije snimanja kako bi dobili što bolje i kvalitetnije fotografije. .

Napredna kamera omogućava snimanje oštrih i jasnih slika čak i u uslovima vrlo slabog osvjetljenja. Kako bi vaše fotografije imale još jednu dimenziju više, novi A8 (2018) omogućava da fotografijama dodate jedan potpuno lični štih zahvaljući novim zabavnim mogućnostima poput dodavanja naljepnica koje će vaše selfije učiniti još zanimljivijim i zabavnijim, sve do naglašavanja gastronomske ekstravagancije uz Food Mode karakteristiku.

Drhtavi videozapis biće stvar prošlosti uz tehnologiju digitalne stabilizacije slike, a uz dodatnu hyperlapse karakteristiku, sada je moguće stvarati videozapise kroz vrijeme koji omogućavaju korisnicima da snime, ispričaju i podijele još duže priče.

Gledanje filmova ili, pak, igranje igrica na najnovijem pametnom telefonu A8 će biti pravo uživanje uz novi standard za neprekinuto, sveprožimajuće iskustvo gledanja. Beskrajni zaslon, takoreći bez okvira, s omjerom ivica od 18,5:9, pruža iznimno kinematografsko iskustvo gledanja. Veliki zaslon podržava ergonomsko zakrivljeno staklo na stražnjoj i prednjoj strani. Njegov elegantni stakleni i metalni okvir, glatki zavoji i udobno držanje olakšavaju gledanje ili interakciju sa sadržajem na telefonu.

Pametni telefon A8 ima također Always On Display, što znači da su sve informacije na prvi pogled tu bez potrebe za otključavanjem telefona. Uz IP68 otpornost na vodu i prašinu, Galaxy A8 može podnijeti znoj, kišu, pijesak i prašinu, što ga čini pogodnim za gotovo bilo koju aktivnost ili situaciju. Uređaj podržava i microSD kartice za proširenje kapaciteta pohrane čak do 256 GB, a prvi je u seriji A koji podržava i Samsung Gear VR.

Galaxy A8 (2018) će u Bosni i Hercegovini biti dostupan od 19. januara 2018. godine u tri boje-crnoj, orhideja sivoj i zlatnoj. Preporučena maloprodajna cijena za A8 (2018) je 969 KM, a moći će se nabaviti kod telekom operatera i maloprodajnih partnera Tehno Mag, Domod, Techno shop, Imtec, Megamarkt, eKupi.ba, Sancta Domenica, FIS, RED Computers doo.