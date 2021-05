Samsung web lokacija slučajno otkriva Galaxy S21 FE

Priča se da će Galaxy S20 Fan Edition (ili FE) nasljednika dobiti 2021. godine. Sada je web lokacija Samsung prodavnice slučajno objavila oglas za uređaj odgovarajućeg imena. Prema ovom novim informacijama, on takođe liči na ostatak linije S21.

Samsung će u bliskoj budućnosti lansirati sljedeću generaciju za Galaxy S20 FE telefona.

Trenutno se smatra da ima dizajn sličan dizajnu postojeće porodice S21. Nedavni renderi sugerišu da bi potencijalno predstojeće izdanje moglo da debituje u više različitih boja, međutim, najnovije informacije mogle bi ukinuti takva nagađanja.

Novi podaci o predstojećem uređaju dolaze u obliku sceenshot-a, koji prikazuje fotografiju uređaja sa dvije boje iz aktuelne S serije. Međutim u natpisu ispod jasno se čitaoci na španskom jeziku pozivaju da "saznaju više o" Galaxy S21 FE.

Ova procurila informacija sa fotografijom primijećena je u jednoj meksičkoj Samsung prodavnici, prenosi "B92".

Kaže se da dotični telefon ima ekran od 120 Hz, slično onima koji su prisutni na trenutnim S21, i da ima trostruke zadnje kamere sa nekoliko premium Samsung karakteristika. Pa opet, možda ima i zadnji panel napravljen od plastike, a ne od stakla, i da ima isti kapacitet baterije kao i njegova prethodna generacija što je 4500 mAh.

