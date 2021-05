Samsung zvanično završava Android podršku za Galaxy S8

Jedan od prvih telefona, među nosiocima tankih okvira, zvanično odlazi u penziju, pošto je Samsung okončao podršku za Android ažuriranje za svoje Galaxy S8 i S8+ uređaje.

Još uvijek je čudno reći, ali Samsung je i dalje najbolji među najboljima kada su u pitanju Android ažuriranja u današnje vrijeme, a dugoročna podrška je ono što zaista prodaje proizvode. Međutim, i pored toga, svi uređaji u nekom trenutku ostaju bez podrške. Čak i oni najbolji. Na Samsungovoj stranici za ažuriranje koja sadrži detalje koji modeli ispunjavaju uslove za učestalost ažuriranja, odbačena je serija Galaxy S8.

Samsung je ionako ažurirao Galaxy S8 samo na dvije godine, tako da ovo nije baš veliki gubitak, ali je ipak znak da je došao kraj života ovog uređaja. To, međutim, nije loše, jer su prošle četiri godine od izlaska serije. Posljednje ažuriranje za koje je S8 ispunjavao uslove bilo je bezbjednosna zakrpa iz aprila 2021. godine.

Samsung officially ends Android support for Galaxy S8 four years after its release https://t.co/rt0WTgdko1 by @nexusben pic.twitter.com/LTNfIE1BvN