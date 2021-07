Savjeti kako da odaberete zaštitno staklo za telefon?

Ekrani današnjih mobilnih telefona toliko su kvalitetni, da se nameće pitanje opravdanosti dodatne zaštite.

Statistički podaci kažu da samo u Americi godišnje bude uništeno ili oštećeno 50 miliona mobilnih telefona. To je 5.700 slomljenih ili oštećenih telefona svakoga sata, odnosno dva svake sekunde. Od toga najveći broj čine oštećena i razbijena stakla ekrana.

Ove impozantne cifre jasno kazuju da su i novi, znatno kvalitetniji ekrani i te kako skloni lomovima. Istina, nije sve do stakla – nešto je i do korisnika. Nepažljivo rukovanje telefonima svakako ima veliki udio u ovako velikom broju nesrećnih slučajeva.

Ali, čekaj! Zar nije upravo to iniciralo razvoj boljih i otpornijih stakala?

I, eto nas opet na početku.

Specifikacijama proizvođača ne bi trebalo slijepo vjerovati. Jedan od ključnih motivatora za kupovinu novog telefona je neupotrebljivost starog, a to je nemoguće postići neuništivim materijalima i nekvarljivom robom. Stoga je nerealno očekivati da neuništiva stakla ikada uđu u masovnu upotrebu. Ako i dođe do toga, biće to roba dostupna samo malobrojnima.

Kako zaštitna stakla čuvaju ekran?

Danas se ekrani mobilnih telefona prekrivaju specijalnim višeslojnim kaljenim staklima i veoma su izdržljiva i otporna na ogrebotine i sitna oštećenja.

Dovoljno su čvrsta da izdrže abrazivna svojstva tvrdih predmeta, poput ključeva, drvenih stolova i drugih materijala sa kojima se svaki telefon suočava tokom svog radnog vijeka.

Međutim, sitne čestice, poput pijeska, i drugi materijali koji su tvrđi od stakla, ostaviće ogrebotine koje će, prije ili kasnije, postati vidljive.

Što se nesalomljivosti tiče, jasno je da ni najkvalitetniji ekrani nisu nesalomljivi. O čemu rečito govori gorepomenuta statistika. U određenim okolnostima i uz dosta sreće, stakla na ekranima odoljeće raznim iskušenjima. Ali, garancije da se neće razbiti kada udare u čvrstu površinu - nema.

Zaštitna stakla, u manjoj ili većoj mjeri, imaju ista ili slična svojstva. Čvrsta su, otporna, izdržljiva... I mane su im slične, pa ipak predstavljaju dragocenu zaštitu za skupe telefonske ekrane.

Zaštitno staklo će preuzeti na sebe sve rizike sitnih oštećenja, amortizovaće sve udarce i u najgorem slučaju polomiće se umjesto ekrana. Na kraju, izgrebano ili polomljeno zaštitno staklo može da se ukloni i zameni novim, a ekran telefona ostaće netaknut.

Brzi vodič za kupovinu zaštitinog stakla za telefon

Za sada sve to djeluje veoma jednostavno – kupiš staklo, zalijepiš staklo i više ne brineš. Da li je baš tako? Jer, zaštitna stakla dolaze u mnogo varijacija, modela, tipova... O cijenama da i ne govorimo. Olakšaćemo vam posao kratkim vodičem za kupovinu zaštitnog stakla za telefon.

1. Kaljeno staklo umjesto plastike

Postoje plastična (PVC) zaštitna stakla i zaštitna stakla od kaljenog stakla. Naizgled može biti teško razlikovati ih, ali kada ih dodirnete, znaćete od čega su. Staklo je otpornije i izdržljivije od plastike.

2. Full glue staklo protiv udaraca

Full-glue zaštitna stakla lijepe se za ekran cijelom svojom površinom, pa ostavljaju vrlo malo prostora za pojavu vazdušnih mehurića. Full-glue stakla pružaju odličnu zaštitu od udaraca nastalih prilikom pada telefona.

3. Full-cover staklo štiti cijeli ekran

Full-cover zaštitno staklo prekriva cijeli ekran telefona, od ivice do ivice, tako da je teško reći postoji li na ekranu zaštitno staklo ili ne. Odlično štiti staklo, ne samo od oštećenja, već i od prašine i masnoće koje se, inače, hvataju oko ivica koje nisu pokrivene.

4. 3D, 5D, 7D (...) staklo za bolji ugođaj

Potražite zaštitna stakla koja u nazivu imaju veliko slovo D – na primjer 2.5D, 3D, 5D, 7D, 10D. Stakla sa ovom oznakom imaju zaobljene, glatke ivice i često su blago zakrivljena, tako da prate oblik ekrana. Toliko dobro izgledaju da se čini da na ekranu nema zaštitnog stakla.

Ne zaboravite - bolje spriječiti, nego liječiti!