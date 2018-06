Saznajte kada stiže nova generacija Xbox-a

Nakon što su iz Sonyja nedavno objavili kako životni vijek četvrte generacije PlayStationa polako ulazi u posljednji stadij, čime su indirektno poručili kako će se sve više okrenuti razvoju PlayStationa 5 (koji bi mogli predstaviti za godinu ili dvije), ove sedmice na mreži su procurile informacije o Microsoftovim planovima za ovo tržište. Još u nedjelju na E3 konferenciji šef razvoja Xboxa Phil Spencer rekao je kako Microsoftovi inženjeri dobro napreduju s razvojem novih konzola Xbox, no detalje vezane za vrijeme predstavljanja ipak nije otkrio.

Ako su informacije koje su se pojavile na internetu istinite, već sljedeće godine na E3 sajmu mogli bismo saznati prve detalje o novoj generaciji toga uređaja, a Microsoft možda prikaže i samu konzolu jer početak prodaje planira za 2020. godinu.

Trenutno kodno, tj. razvojno ime Xboxa jest Scarlett, a Microsoft navodno neće predstaviti samo jednu konzolu, već "cijelu obitelj uređaja Xbox", no nije poznato hoće li odjednom predstaviti sve modele ili prvo možemo očekivati običan model, a tek nakon toga njegovu npr. nabrijanu i jeftiniju verziju.

Na stranici Thurrott kažu kako uvijek može doći do promjene planova i odgode predstavljanja i početka prodaje novog modela, no napominju i kako uvijek postoji mogućnost da je Scarlett, umjesto potpuno nove generacije uređaja, samo novi i još snažniji Xbox One, koji bi trebao biti u potpunosti kompatibilan i s igrama za starije modele Microsoftovih konzola.

Novi Xbox, odnosno novi modeli Xboxa, a ista je stvar i s nadolazećom generacijom PlayStationa mogli bi biti posljednji modeli konzola koje će predstaviti ove kompanije jer se čini kako je budućnosti igranja videoigara u oblaku.

Međutinim, cloud servis priprema i sam Microsoft te gamerima neće trebati ni konzole ni nabrijani računalni hardver za pokretanje najjačih igara, već samo uređaj povezan s internetom preko kojeg će pristupiti streaming servisu. Hardver na kojem će se pokretati igre bit će dakle u cloudu, a za pristup servisu i igranje igara trebaće platiti mjesečnu/godišnju pretplatu.

(NN/zimo.hr)