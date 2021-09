Sljedeće godine najviše cijene pametnih telefona

​Pad prodaje, nedostatak komponenti i inflacija su tri faktora koja utiču na cijenu pametnih telefona.

Zbog tog nedostatka, ali i porasta troškova sklapanja uređaja, proizvođači su ili će biti prinuđeni da povećaju cijene.

Cijene su već počele da rastu, a očekuje se da će to sljedeće godine mnogo još više početi da se osjeća. Svi porizvođači procesora i komponenti su najavili poskupljenje: TSMC za 20 odsto, zatim MediaTek čije procesore TSMC i proizvodi, a naravno i Qualcomm. Tako su u periodu od oktobra 2020. do juna 2021. cijene Qualcomm i MediaTek proizvoda porasle za 60 procenata.

Sve to bi moglo da dovede do nezgodne situacije u kojoj će rast cijena uređaja uticati na segmentaciju proizvoda na tržištu, piše GizChina. To znači da bi uređaji iz premijum segmenta mogli, sa stanovišta proizvođača, da postanu prioritetniji, budući da na njima mogu više da zarade.

To bi moglo da dovede do smanjenja obima proizvodnje i ponude jeftinijih modela pametnih telefona iz srednjeg i nižeg segmenta, pa bi kupcima tih uređaja izbor mogao biti veoma sužen.

(Telegraf.rs)