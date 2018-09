Slušalice s kojima možete plivati i roniti

Ako vam je dosad bilo dosadno da se kupate bez muzike - više vam neće biti, jer Sony sad nudi slušalice s kojima možete bez problema plivati i roniti.

S ovim novim Sony WF-SP900 bežičnim slušalicama sad možete slušati muziku, i to čak i bez pametnog telefona (što ih čini odličnim izborom za sportiste). U potpunosti bežični dizajn znači slobodno kretanje bez ikakvih ograničenja dok postoji prilika za slušanje omiljenih melodija s, navodno, najvišim nivoom udobnosti za uši.

Način funkcionisanja

Kad se slušalice SP900 povežu pametnim telefonom ili računarom preko bluetootha, dobija se prilika za uživanje u slušanju muzike – u trajanju od 3 sata. Druga opcija je do 12 sati s futrolom za punjenje.

Diktat minimalizma je i ovdje uzeo danak pa korisnik oslobođen od ostalih uređaja može uživati u muzici koja je smještena u integrisanu memoriju slušalica kapaciteta 4 GB. Omogućava se čuvanje do 920 pjesama, baš kao i trajanje baterije od 6 sati. S futrolom za punjenje to znači do 21 sat.

Ovaj par slušalica je i kompatibilan s NFC funkcijom za praktično uparivanje.

Osim što su vodootporne i bežične, slušalice SP900o su otporne čak i na slanu vodu pa omogućuju plivanje u bazenu ili u moru do dubine od 2 metra. Takođe, slušalice se mogu oprati, što znači da ih se može očistiti nakon vježbanja (vjerovatno vježbanja na suhom).

Supermoćima nije kraj. Postoji otpornost čak i na prašinu što ih s obzirom na njihovu najavljenu izdržljivost čini prilično obećavajućim saveznikom tokom čari bavljenja sportom .

Sony se hvali i poboljšanim ergonomskim dizajnom svojih slušalica dostupnih u 3 boje i s 4 različite veličine slušalica.

Mogu biti postavljene tako da odgovaraju tokom svih aktivnosti. Ukoliko je odabir ronjenje, tu su slušalice za plivanje koje su isto tako dostupne u 4 veličine. Osim toga svega postoji i opcija korištenja jedne “vintage” stvari – tu je kabl za dodatnu sigurnost.

