Snouden objasnio kako vas špijunira vaš telefon i šta možete uraditi

Edvard Snouden, bivši pripadnik američke CIA, saradnik NSA i zviždač koji je 2013. dobio azil u Rusiji nakon što je razotkrio tajni američki program masovnog prisluškivanja, gostovao je kod voditelja jednog od najpopularnijih podcasta na svijetu Džoa Rogana.

Snouden je u gostovanju u podcastu "Joe Rogan Experience", koji je kao i druge epizode ovog podcasta trajalo gotovo tri sata, opisao kako nas tačno pametni telefoni koje koristimo špijuniraju i šta možemo napraviti kako bismo to izbjegli.

"Velika stvar koja se promijenila od 2013. je to što je sada mobilno na prvom mjestu", rekao je Snouden u intervjuu, objašnjavajući kako se prisluškivanje danas uglavnom provodi preko mobilnih telefona jer ih ljudi koriste češće nego kompjutere.

"Imate mobilni telefon negdje u sobi. Mobilni telefon je isključen - bar mu je ekran isključen. A ako vam neko pošalje poruku - ekran oživi. Kako se to dogodi? Svaki smartphone, svaki mobilni telefon uopšte stalno je povezan s najbližim odašiljačem. Čak i kada je ekran isključen i mislite da ne radi ništa, ne možete to vidjeti jer su emisije radiofrekvencija nevidljive, ali on vrišti u vazduh, govoreći 'tu sam, tu sam'... pokreti vašeg telefona su pokreti vas kao osobe i često su jedinstveni i moguće vas je identifikovati preko njih", rekao je Snouden Roganu.

Dodao je da to znači da kad god nosite mobilni telefon, kad god je uključen, postoji zapis vaše prisutnosti na tom mjestu koji stvaraju kompanije.

"One ne moraju da drže te podatke vječno, ustvari nema dobrog razloga da ih drže vječno, ali te kompanije vide to kao vrijedne informacije", napomenuo je, dodajući da su ti podaci ranije bili prolazni, ali sada se memorišu zauvijek.

"Nema veze jeste li učinili nešto pogrešno ili ste najobičnija osoba na svijetu...jer tako masovni nadzor funkcioniše. Tako se stvara 'osnovna kolekcija', što je eufemizam vlade za masovni nadzor. Oni naprosto skupljaju sve to unaprijed u nadi da će jednog dana biti korisno", dodao je ovaj zviždač, javljajući se videolinkom sa nepoznate lokacije u Rusiji.

"A tu govorimo samo o tome kako se spajate na mobilnu mrežu. Ne uzimamo u obzir sve one appove koji kontaktiraju s vašom mrežom još češće (nego vi). Moramo identifikovati problem. A problem s korištenjem smartphonea danas je što nemate pojma šta rade u bilo kojem trenutku", kaže Snouden.

Poseban problem s današnjim smartphoneima je što im se ne može izvaditi baterija, kao starim "glupim" mobilnim telefonima, čime se osigurava da nisu potajno uključeni. Ali za običnu osobu dovoljno je i jednostavno isključiti mobilni telefon, tvrdi je Snouden.

On je takođe iznio otkriće koje će razočarati teoretičare zavjera i lovce na NLO-e koji vjeruju da američka vlada skriva kontakte s vanzemaljcima.

Budući da je kao zaposlenik CIA (Centralne obavještajne agencije) i kasnije saradnik NSA (Agencije za nacionalnu bezbjednost) imao pristup njihovim tajnim podacima, priznao je da je tražio podatke o vanzemaljcima.

"Znam, Džo, znam da želiš da postoje vanzemaljci. Znam da Nil deGrase Tajson žarko želi da postoje vanzemaljci. I vjerovatno postoje, zar ne? Imao sam nevjerovatan pristup NSA, CIA, vojsci, svim ovim grupama. Nisam pronašao ništa", rekao je Snouden, prenosi "Index.hr".