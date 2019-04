Sony 8K TV od 98 inča će koštati 70.000 dolara

Sony se približava objavi svoje linije TV uređaja za 2019. godinu, a kompanija je sada objavila detalje o cijenama i dostupnosti ovih uređaja.

Master Series Z9G serija televizora, koja je sposobna za reprodukciju 8K sadržaja, će biti dostupna po cijenama između 13.000 dolara za 85-inčni model koji stiže u junu, do 70.000 dolara za 98-inčni premijum model.

Srećom, postoje i dpristupačniji setovi televizora, ali će njihovi kupci morati da se zadovolje 4K kvalitetom. Master Series A9G OLED linija ima početnu cijenu od 3500 dolara za 55-inčnu varijantu i maksimalnu cijenu od 8000 dolara za model od 77 inča.

Iako je i ovo dosta visoka cijena, pomenuti TV uređaji stižu uz Picture Processor X1 Ultimate čip kao i značajno skuplja Z9G linija, kao i poznate Sony karakteristike poput Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced i AirPlay 2 i HomeKit podršku za Apple fanove. A9G linija će biti dostupna u maju i junu.

Još pristupačniju seriju čini A8G, sa 4K HDR Processor X1 Extreme čipom i nekim uobičajenim Sony OLED trikovima.

Ovi modeli stižu po cijeni između 2500 i 3500 dolara, za 55-inčnu i 65-inčnu varijantu. Na kraju, tu je i dosta opcija za one koji mogu da se zadovolje LED-osvetljenim 4K LCD televizorima. Ovi modeli uključuju X950G, X850G i X800G linije u c enovnom rangu od 1400 dolara do 3500 dolara i sa veličinama od 55 do 85 inča.

