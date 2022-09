Sony Xperia 5 IV ima nešto što većina flegšip telefona nema

Sony je predstavio kompaktni flegšip telefon nazvan Sony Xperia 5 IV. Ukoliko ne bude nekih nepredviđenih predstavljanja, ovim modelom Sony je zaokružio predstavljanje telefona za ovu godinu.

Xperia 5 IV telefon pokreće Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 čip. On stiže u kombinaciji sa 8GB radne memorije (RAM) i 128GB, odnosno 256GB prostora za skladištenje podataka. Tu je i slot za microSD karticu, što je svakako pohvalno, s obzirom na to da je konkurencija već odavno isti ukinula. Još jedna takva stvar je i 3.5 mm priključak za slušalice koji ima ovaj pametni telefon.

Telefon posjeduje 6,1-inčni OLED ekran rezolucije 1080 x 2520 piksela, sa stopom osvježavanja od 120Hz. Ekran je navodno 50 odsto svjetliji od onog na prethodnom modelu.

Xperia 5 IV posjeduje bateriju kapaciteta 5000mAh, s podrškom za brzo punjenje od 30W. Iz Sonyja navode da će se telefon do 50 odsto napuniti za 30 minuta, te da će zadržati pristojnu bateriju do tri godine. Međutim, punjač, a čak ni USB kabl ne stižu s telefonom u kutiji. Pozitivno je što telefon podržava bežično punjenje.

Telefon na poleđini ima tri senzora kamere - glavni senzor od 12MP f/1.7, ultraširoki senzor od 12MP f/2.2 i telefoto senzor od 12MP f/2.4, a za obradu fotografija zadužen je ZEISS. Sva tri senzora imaju autofokus, dok glavni i ultraširoki imaju i OIS podršku. S prednje strane je nadograđena selfi kamera od 12MP f/2.0 sa fiksnim fokusom.

Xperia 5 IV posjeduje IP68 sertifikat na vodootpornost, Gorilla Glass Victus zaštitu s obje strane, kao i Dolby Atmos, Hi-Res, DSEE Ultimate i 360 Reality Audio sertifikate.

Telefon stiže u prodaju sredinom ovog mjeseca. Cijena Sony Xperia 5 IV je 1049 evra na tržištu Evrope. Dostupan je u tri boje - crnoj, zelenoj i bijeloj.

Be creative. Go compact. Introducing Xperia 5 IV. From fearless portraits to studio-quality recording from the palm of your hand, supercharge your creator experiences with Xperia 5 IV.#Sony #Xperia #SonyXperia #Xperia5IV #ProductAnnouncement