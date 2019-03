Sony ima najmanji ultrakompaktni fotoaparat na svijetu

Sony je predstavio najmanji i najlakši kompaktni fotoaparat na svijetu, RX0 II (model DSC-RX0M2). Nadogradnjom ultra-kompaktnih kvaliteta originalnog modela RX0, koji je vodootporan, otporan na prašinu, na udarce i na lomljenje, novi model nudi unutrašnje 4K snimanje, od 180 do 90 stepeni nagibnog LCD ekrana koji radi čak i pod vodom, kao i nova rješenja za stabilizaciju tokom snimanja video zapisa.

U središtu modela RX0 II nalazi se Exmor RS CMOS senzor tipa 1.0 od 15,3 megapiksela koji pruža ISO osjetljivost od 80 -12800. Širokougaoni fiksni objektiv ZEISS Tessar T 24mm sa otvorom blende F4.0 ima skraćenu minimalnu distancu fokusiranja od 20 cm, što ga čini savršenim za selfije ili tabletop fotografije.

Fotoaparat za sve uslove

Model RX0 II je zaista "bezbrižan" fotoaparat koji se može postaviti na mjesta na koja ne može nijedan drugi. Ovaj model dimenzija 59mm x 40,5mm x 35mm i težine samo 132g , staje u džep i spreman je za sve. Vodootporan je do dubine od 10 metara, otporan je na prašinu i na udarce kada se ispusti sa visine do 2 metra i otporan je na lomljenje pod težinom do 200 kg.

Snimanje i filmovi

Model RX0 II nudi 4K 30p interni video zapis sa punim očitavanjem piksela i bez spajanja piksela da bi prikupio približno 1,7 puta veću količinu podataka potrebnih za 4K video. Ovo preveliko uzorkovanje smanjuje moiré efekat i reckavost, pa pruža glatke, visokokvalitetne 4K snimke sa izuzetnim detaljima i dubinom.

Model RX0 II uvodi elektronsku stabilizaciju radi stabilnog snimanja, čak i kada se snima ručno. Ovo se može još više poboljšati kada se snimak prebaci na pametni telefon ili tablet koji pokreće aplikaciju "Movie Edit add-on" , gdje se dodatne informacije dobijene tokom snimanja mogu obraditi da bi se dobio video sa glatkom gimbalnom funkcijom. Dodatna nova karakteristika kojoj se može pristupiti preko aplikacije "Movie Edit add-on" je "Inteligentno kadriranje", gdje se odabrani subjekt čuva u središtu kadra, а izobličenje slike se ispravlja u konačnom uređivanju. U zavisnosti od toga gdje će se video dijeliti, potrebno je izabrati željeni odnos širine i visine.

Dodatne karakteristike modela RX0 II uključuju Super Slow Motion snimanje do 1000 fps, nekompresovani 4K HDMI izlaz i simultano snimanje video zapisa. Korisnici mogu koristiti funkcije Picture Profile, S-Log2 i Time Code/ User Bit, kako bi osigurali konačan rezultat koji odgovara njihovoj kreativnoj viziji.

Preciznost fotografije

Raznovrsnost modela RX0 II, osim video mogućnosti, nudi i mnoštvo karakteristika fotografija. Može da se pohvali anti-distorzijom zatvarača do 1/32000 sekundi i može da snima do 16 fps tako da "uhvati" svaki trenutak emocije na licu. Nadogradnjom originalnog modela RX0, unapređena je reprodukcija boja kako bi se prikazale prirodne i žive boje ljudske kože, a opcioni "Soft Skin" efekat može da se koristi za pokrivanje manjih mrlja i bora. Mogu da se primjene funkcije ocjenjivanja i zaštite koje ovaj fotoaparat posjeduje, a može se vidjeti i grupni prikaz kontinualno snimljenih fotografija.

Sony funkcija Eye AF, koja je veoma popularna među portretnim fotografima širom svijeta, unaprijeđena je kod modela RX0 II. Brzina, preciznost i rad funkcije Eye AF poboljšani su kako bi se još lakše snimali zadivljujući portreti; jednostavnim polu pritiskanjem dugmeta zatvarača fokus će se fiksirati na oko subjekta. Fokusirano oko može biti izabrano (lijevo/desno/auto) u meniju ili dodijeljeno prilagođenom dugmetu, omogućavajući korisniku da se koncentriše na kompoziciju.

Fotoaparat se može podesiti za kontinualno snimanje, čiji se rezultati mogu urediti u zapanjujuće time-lapse snimke pomoću aplikacije za desktop računare kompanije Sony "Imaging Edge".

Povezivanje više RXO II fotoaparata

Do pet RX0 II fotoaparata može se da se kontroliše bežično , uz pomoć Sony aplikacije "Imaging Edge Mobile", a od 6 do 50 fotoaparata će uskoro moći da se kontroliše preko pristupne tačke (očekuje se na leto 2019. godine). Model RX0 II je takođe kompatibilan sa opcijom Camera Control Box CCB-WD1 koja omogućava da se do 100 fotoaparata poveže i kontroliše u žičanom podešavanju. Ova rješenja otvaraju novi svijet mogućnosti snimanja i slobodnog video izraza iz bilo kog ugla koji korisnik želi da predstavi.

Cijena i dostupnost

Komplet RX0 II sa VCT-SGR1 snimanjem i nosačem biće dostupan u Evropi u maju 2019. godine, po cijeni od oko 800 evra.

(dominomagazin.com)