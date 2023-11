Sony predstavio A9 III – konačno riješen problem zatvarača

Sony je najavio najnoviji u svojoj liniji popularnih mirrorless fotoaparata - model A9 III.

U pitanju je aparat koji košta 6.000 dolara i ima senzor od 24,6 megapiksela, a ovo je ujedno i nasljednik A9 II modela koji je objavljen prije četiri godine.

Najvažnija stvar kod A9 III, međutim, jeste novi zatvarač.

This is the new Sony A9III#sonya9III #sonyalpha pic.twitter.com/Y10ALlWip2