Sony predstavio kameru za vlogere ZV-E10 sa izmjenljivim objektivom

Sony je predstavio svoju drugu kameru fokusiranu na vlogere ZV-E10 koja dolazi kao nasljednik modela ZV-1 lansiranog prošle godine.

Međutim, dok je ZV-1 bio kamera sa fiksiranim objektivom, ZV-E10 ima širu primjenu.

ZV-E10 je u suštini slabija verzija Alpha 6400, a neke funkcije su uklonjene radi jednostavnijeg rada, uz dodavanje nekoliko karakteristika koje će značiti vlogerima. ZV-E10 ima isti APS-C senzor od 24,2MP koji Sony već nekoliko godina koristi na svojim kamerama iz serije a6000. Takođe je sposoban za snimanje 4K video zapisa sa brzinom od 30 fps. Kao i a6400, ZV-E10 takođe podržava snimanje u S-Log2, S-Log3 i HLG profilima za snimanje šireg dinamičkog opsega.

Preklopni ekran na a6400 zamijenjen je zglobnim ekranom koji se okreće oko svoje ose kako bi se prilagodio vašem načinu snimanja.

The Sony ZV-E10 is an E-mount camera for vloggers https://t.co/3fd3jRUibq pic.twitter.com/wdE2M204s6