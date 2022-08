Sony predstavio novi DualSense Edge bežični kontroler

Kompanija Sony zvanično je predstavila novi kontroler punog naziva DualSense Edge Wireless Controller.

Novi kontroler ima "visoke performanse" i u potpunosti je prilagodljiv, baš kao i Xbox Elite kontroler.

Čini se da je Sony za svoj model iskoristio kombinaciju karakteristika Scuf i Elite kontrolera, posjeduje analogne palice koje se mogu ukloniti, baš kao i stražnja dugmad, gripovi se mogu mijenjati, a kontroler omogućava korištenje više profila.

Korisnici DualSense Edge kontrolera mogu izabrati različite analogne palice, standardne, s visokom i s niskom kupolom.

Tu su i dva zamjenjiva stražnja dugmeta (polukupola ili pologa) koja se mogu mapirati na bilo koje dugme. Moguće je čak zamijeniti i module palica, što je prednost nad kontrolerom Xbox Elite. Oni će se prodavati zasebno.

Novi kontroler omogućava i "zaključavanje" stražnjih okidača koje služi da se fizički ograniče na pola uobičajenog puta.

Takođe, moguće je remapirati i deaktivirati dugmad te prilagoditi osjetljivost palica i "mrtve" zone.

Slično kao u slučaju drugih prilagodljivih kontrolera, moguće je sačuvati više kontrolnih profila, što je idealno kada korisnik često mijenja igre.

Sony je čak dodao i interfejs s namjenskim dugmetom koji omogućava brzu promjenu profila, prilagođavanje glasnoće i balansa chata, kao i pristup podešavanjima kontrolera tokom igre.

Uz kontroler dolazi u USB-C kabl s konektorom koji služi za spajanje, a tu je i torbica za nošenje zahvaljujući kojoj su sve komponente na jednom mjestu. Ona takođe može puniti kontroler kada se on ne koristi.

Kada će se novi kontroler naći u prodaji i po kojoj cijeni, zasad nije poznato.

Learn more about the DualSens Edge wireless controller, the first high-performance, ultra-customizable controller developed by Sony Interactive Entertainment: https://t.co/PJEVb1Jvus pic.twitter.com/QcTGvyr5E9