Sony predstavio prenosnu konzolu, povezivaće se sa PlayStation 5

Sony je zvanično potvrdio da radi na PlayStation prenosnom uređaju koji će olakšati igranje igara za PS5. Projekat Q je, kako je izjavio šef PlayStationa Džim Rajan, "Uređaj namijenjen za strimovanje bilo koje igre sa vaše PS5 konzole koristeći Remote Play preko Wi-Fi-ja".

Uređaj sa internim imenom Project Q dolazi sa 8-inčnim HD ekranom i svim dugmićima koje biste našli na bežičnom kontroleru DualSense.

Imaće LCD ekran koji podržava igranje igara do 1080p i 60fps preko Wi-Fi-ja, a takođe će imati i adaptivne triggere i haptički feedback koji ima DualSense, prenosi Tportal. Prenosna konzola Q bi trebalo da stigne kasnije ove godine, iako Sony nije naveo tačno kada ili koliko bi novi uređaj mogao koštati.

Prema sitnim slovima na dnu Sony-jeve prezentacije, igre koje igrate na Q moraju biti instalirane na samu PlayStation 5 konzolu, što znači da ovo nije samostalna prenosna konzola kao što su Steam Deck ili Nintendo Switch.

Take a sneak peek at new accessories revealed at today’s Showcase — the Project Q device for playing games installed on your PS5 and streamed over WiFi, plus our first official wireless earbuds offering lossless audio on PS5 and PC. More details to come in the months ahead. pic.twitter.com/0nzemSWSCV