Sony priznaje da će možda morati da redizajnira PS5

Ako ste posljednjih nekoliko mjeseci pokušali da se domognete PS5, znate da je to prilično težak zadatak. Uprkos rekordnoj prodaji, Sony se trudio da održi korak sa potražnjom. A kako bi konzole u dovoljnoj mjeri nastavile da stižu, kompanija će možda morati da posegne za drastičnom mjerom.

Tokom godišnjeg izvještaja o zaradi kompanije, finansijski direktor kompanije Sony, Hiroki Totoki potvrdio je da nedostatak poluprovodnika stoji iza kašnjenja u proizvodnji PlayStation 5. A da bi se suprotstavio problemu, Sony čak razmišlja o promjeni dizajna konzole.

Prema T3, Totoki je u izvještaju tvrdio da se Sony nada da će premašiti 14,8 miliona prodatih kopija 2021. godine, što je bila brojka prodaje PS4 u drugoj godini života konzole. Međutim, da bi to uradio, Sony bi morao da napravi neke promene kako bi udovoljio potražnji. "Na primjer", rekao je Totoki, "mogli bismo naći možda sekundarni resurs ili promjenom dizajna.", prenosi b92.

Iako je iznenađujuće čuti da bi dizajn potpuno nove konzole mogao da se promijeni, ne bismo bili iznenađeni da je pomenuti redizajn čisto interni. Prilagođavanje količine silicijuma potrebne u mašini moglo bi da pomogne Sony-ju da ublaži nedostatak poluprovodnika.

Međutim, možda bi Sony mogao i da iskoristi priliku i promijeni izgled PS5. Možda bi to mogao da bude znak dolaska modiranih PS5 konzola koje viđamo na renderima po internetu. Šta god da se desi, sve što ubrzava proizvodnu liniju je dobra stvar.

This is really good news as this should allow more PS5 units to be produced and sold, hopefully solving the shortage issue. There are a lot of people who want a PS5 but can't find one. https://t.co/Sf7dtmGMGi