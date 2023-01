Sony sprema PlayStation 5 Pro sa vodenim hlađenjem

​Uticajni insajder iz oblasti tehnologije Abišek Jadav objavio je zanimljiv tvit o najpopularnijoj konzoli za igranje. Pozivajući se na francuski "Phonandroid", Jadav kaže da će japanski gigant u aprilu lansirati potpuno novi PS5 model sa vodenim hlađenjem.

Vjeruje se da će to biti PlayStation 5 Pro, potpuno nova verzija, umjesto slim varijante o kojoj se proteklih mjeseci govorilo. Očekuje se da će PlayStation 5 Pro imati unaprijeđene karakteristike u poređenju sa svojim prethodnicima, a kao kruna navodi se novi AMD APU.

Iz pomenutih izvora saznajemo da je najznačajnija inovacija Pro verzije, pored boljih performansi, zapravo unaprijeđeno hlađenje. Trenutno najpopularnija konzola na svijetu reguliše temperaturu komponenti pomoću ventilatora i metala. Vjeruje se da će Sony uskoro započeti proizvodnju konzola sa tečnim hlađenjem.

Ovakva rješenja vrlo su rasprostranjena kod PC konfiguracija za igranje, pa su stručnjaci Sony korporacije odlučili da pomenutu tehnologiju isprobaju svom trenutno najpopularnijem proizvodu.

Breaking : Sony PS 5 Pro might launch before May 2023, with liquid cooling tech.