Spremaju za "ratove zvijezda", a rakete lansiraju sa flopi disketa

Pre oko pet godina saznalo se da je, u to vrijeme, vojska SAD još uvijek koristila osmoinčne diskete i računare iz sedamdesetih godina prošlog vijeka za upravljanje lansiranjima nuklearnih raketa.

Naredbe o lansiranju raketa od predsjednika do skoro su stizale na tim prastarim disketama. Vojska je nedavno priznala da su diskete konačno "penzionisane", i da su zamijenjene "značajno bezbjednijim 'solid-state' rešenjem".

Diskete su korišćene u IBM-ovom komandnom sistemu SACCS (Strategic Automated Command and Control System), koji je u upotrebu ušao 1975. godine. Vojska je SACCS koristila za slanje hitnih poruka iz komandnih centara jedinicama, a diskete nisu prestajali da koriste zbog toga što, kako tvrde, ne mogu da se hakuju, budući da su nastale prije interneta.

"Ne možete da hakujete nešto što nema IP adresu. To je jedinstven sistem. Prastar je, ali je odličan", kaže potpukovnik Džejson Rosi. Iako je Ministarstvo obrane SAD još 2017. godine planirao da zamijeni IBM SACCS računare novijim i savremenijim, a diskete - "prenosnim terminalima" za skladištenje podataka, to nije učinjeno sve do nedavno.

Vojno vazduhoplovstvo, međutim, još uvijek nije potvrdilo da li je novi sistem u potpunosti stavljen u pogon, odnosno da li je stari potpuno zamijenjen, ali su priznali sada radi mnogo brže.

I pored toga što je SACCS komandni sistem stariji od 40 godina, u ratnom vazduhoplovstvu je vladalo uvjerenje da je on bezbjednosno neprobojan, kao i da su ga sve godine službe sasvim dobro održavali.

Modernizacija i instaliranje novog sistema, koji je od tolikog značaja za vojsku, nije jednostavna stvar, jer kod takvih kompjuterskih sistema treba biti siguran da niko ne može da preotme kontrolu nad njim, već da on uvek izvršava opercije koje su mu zadate.

(b92)