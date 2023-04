Šta Android telefoni mogu a iPhone ne može?

Prije mnogo, mnogo godina, započela je "bitka" između iPhone i Android uređaja. Konkretno, počelo je s pojavom prvog iPhonea 2007. godine i posljedično pojavom Google Android operativnog sistema 2008. Ljudi su zauzeli strane i borili se da dokažu da je njihov telefon, odnosno operativni sistem, najbolji izbor.

Iako odluka između iPhonea i Androida zavisi od ličnog izbora i preferencija, uvek je zanimljivo čuti mišljenje stručnjaka koji su testirali razne uređaje iz oba ekosistema. Laptop Mag je odlučio da pita pet telefonskih stručnjaka pitanje: "Šta Android može, a iPhone ne može?".

"Volimo dobro suočavanje Androida i iOS-a", dodali su. Obratili su se poznatim stručnjacima za telefone, od kojih neki od njih imaju popularne YouTube kanale, a neki stoje, ili su stajali, iza relevantnih medija kada je u pitanju tehnologija, kao što su TechRadar i Tom's Guide. Pitanje su postavili: MrMobileu, Matu Svideru, Adamu Ismailu, JerryRigEverythingu i Šonu Rajliju.

MrMobile, YouTuber

MrMobile, odnosno Majkl Fišer je YouTuber s više od milion pretplatnika i poznat je po tome što voli sklopive uređaje, posebno Samsungovu Galaxy Z Fold seriju. S obzirom na to, lako je predvideti njegov odgovor.

"Šta Android uređaji mogu, a iPhone ne može? Da se saviju na pola!" rekao je. Dodao je da su sklopivi uređaji uveli nove funkcije, širu upotrebljivost i više zabave u svijet pametnih telefona koji je davno degenerisan u "beskrajni tok ravnih ploča".

"Zahvaljujući svom Galaxy Z Fold 4, laptop ostavljam kod kuće 25% češće nego pre", rekao je Fišer. MrMobile je dodao da Galaxy Z Fold 4 može da se rasklopi u tablet od 7,6 inča, što mu obavljanje posla dok je u pokretu čini lakšim i ugodnijim.

"A noću i vikendom, kada želim da snimim lagane selfije ili grupne fotografije s prijateljima (ili samo maksimalno da povećam prostor u džepu s faktorom retro forme), Galaxy Z Flip 4 i Oppo Find N2 su divni mali povratnici", izjavio je.

"iPhone je odličan za nekoga kome je telefon samo pomoćni uređaj, ali za one od nas koji se sjećamo kad su telefoni bili zabavni, ne možete pobijediti sklopivi telefon. A za to morate da pređete na Android", zaključio je Fišer.

Adam Ismail, bivši stručnjak za telefone Tom's Guidea i sadašnji novinar Jalopnika

"Dugo vremena iPhone niste mogli da punite bežično, niti da stavite widgete na početni ekran, postavite podrazumevane aplikacije ili imate uvek uključen ekran kada vam je telefon zaključan. U posebno užurbanim danima niste mogli čak ni da uradite copy-paste!" rekao je.

Dodao je da je, međutim, tokom godina Apple većim delom premostio jaz u odnosu na Android, ali je istakao da vrijedi pomenuti da su neke od istaknutih funkcija tek nedavno dodate, dok ih je Android imao već dugo (npr. widgeti su debitovali s iOS-om 14 2020. godine, dok je to glavna karakteristika Androida više od decenije.)

Ipak, Ismail je dodao da postoji nekoliko stvari koje Apple ne nudi – i vjerovatno nikada neće ponuditi, uključujući proširivo skladište i veoma prilagodljive početne ekrane. Ismail priznaje da je "tematizacija" početnog ekrana iPhonea sada znatno lakša nego što je to bilo prije, ali svakako Android telefoni korisnicima daju više slobode da personalizuju svaki aspekt svog uređaja.

"Iskreno govoreći, jedina korisna razlika koja mi se ovih dana stvarno ističe je ta da još uvijek ne možete da punite iPhone preko USB-C", rekao je Ismail. "Ipak, postoji dobra šansa da ćemo to uspjeti da precrtamo sa spiska na jesen", dodao je.

Mat Svider, osnivač stranice Shortcut.com i bivši glavni urednik TechRadara

Svider, koji je testirao više od 1000 telefona, zna ponešto o Android i iOS uređajima. "Android telefoni prednjače u inovacijama i cijeni – s velikom razlikom", rekao je Svider.

"Prvi su izašli s modernim sklopivim telefonima, modularnim telefonima, zakrivljenim ekranima, velikim ekranima, uvijek uključenim ekranima, NFC-om, slanjem poruka, a uskoro i savitljivim ekranima koji mogu da se urolaju. Nazvati iPhone 'inovacijom', a Android uređaji to rade godinama. Oprosti, Apple, to je prava hrabrost", dodao je.

Svider priznaje da su cijene vodećih Androida u posljednje vrijeme naglo porasle, ali napominje da dobijate više za svoj novac u poređenju s iPhoneom– poput dvostrukog prostora za skladištenje podataka po istoj cijeni.

"Postoji gomila Android opcija srednjeg ranga koje jednostavno ne možete pronaći kod Applea. Da, Google bi trebalo da smanji jaz kada je u pitanju iMessage i njegov Android-to-PC ekosistem (nešto što je Apple usavršio između iPhonea i macOS-a), ali Android je jedini koji rizikuje s novim hardverom po razumnoj cijeni, i to zaslužuje isto toliko poena na listi", rekao je.

YouTuber JerryRigEverything, odnosno Zak Nelson, ima osam miliona pretplatnika, a poznat je po svojim recenzijama uređaja kao što su OnePlus 11, Samsung Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7 i iPhone 14.

Zak Nelson je priznao da nije imao iPhone kao svakodnevni telefon još od iPhonea 4. Tada je hvalio Android jer je cjenovno pristupačniji potrošačima, ali je dodao da više ne može da stoji pri toj tvrdnji budući da su vodeći uređaji poput Samsung Galaxy S serije jednako skupi kao i njihovi iOS parnjaci.

Na kraju se Nelson složio sa Sviderom i Ismailom, zaključivši da je Androidova prednost u odnosu na iOS uređaje u tome što su uvijek korak ispred iPhonea. "OLED ekrani, bežično punjenje, telefoto kamere najpre su se pojavili na Android telefonima", rekao je Nelson.

Šon Rajli, zamenik glavnog urednika u Laptop Magu

Telefonski stručnjak u Laptop Magu Šon Rajli, koji je testirao i isprobao bezbroj telefona kao što su OnePlus 10 Pro, iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Asus ROG Phone 5 itd., kaže da Android nudi jednu stvar korisnicima koju iPhone ne nudi, a to je kontrola.

"Iako je Apple posljednjih godina korisnicima ponudio 'ukus slobode' s mogućnošću mijenjanja početnog ekrana na iPhoneu ili postavljanja novog podrazumjevanog pregledača ili klijenta e-pošte, to je još uvijek blijedo u poređenju s onim što možete da učinite na Androidu. Što se tiče prilagodljivosti, imate pokretače na Androidu koji u nekoliko sekundi potpuno mijenjaju izgled, utisak, pa čak i funkcionalnost vašeg telefona", izjavio je.

Dodao je da uživa u astrofotografiji i da Apple ne dopušta da ekspozicija traje duže od 30 sekundi. "Na Google Pixel 7 ili Samsung Galaxy S23 Ultra, mogu da snimam ekspozicije od 5-10 minuta koje poništavaju rezultate koje mogu dobiti s iPhoneom 14 Pro", istakao je.

Dodao je da to nema nikakve veze s hardverom, već s Appleom koji vrši kontrolu nad softverom kamere. "U oba aspekta, ovo nije nešto što će svakog korisnika zanimati, ali ako želite da imate potpunu kontrolu nad svojim uređajima, nema sumnje da je Android jedini izbor za vas", dodao je.

Konačno, Rajli se u potpunosti slaže sa Sviderom da vrijednost nije Appleova jača strana. "Apple nikada nije nudio svoje telefone po povoljnoj cijeni, ali dodatne godine softverske podrške uvijek su donosile ravnotežu i promijenile jednačinu vrijednosti", rekao je.

Ali dodao je da, s obzirom an to da Samsung, Google i OnePlus sada nude 5 godina sigurnosnih ažuriranja i 3 do 4 velika ažuriranja za Android, jednačina se ponovno promijenila, prenosi Index.hr.