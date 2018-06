Šta ako kamera na iPhoneu ne funkcioniše kako treba?

S Appleovim pametnim telefonom moguće je napraviti odlične fotografije.

Ali, šta ako kamera otkaže poslušnost?

Evo nekoliko trikova kojima možete pokušati riješiti taj problem.

Kamera je zamračila

Pokrenuli ste aplikaciju za kameru, ali sve što vidite je crni ekran koji odbija da nestane? Najprije provjerite blokira li nešto leće kamere, kao i da li je nešto zapelo u otvoru za kameru.

Potom zatvorite aplikaciju za kameru dvostrukim klikom na tipku Home i tako što ćete ikonicu aplikacije prstom poslati prema vrhu ekrana.

Na iPhoneu X potegnite prstom po ekranu od dna i zastanite na sredini pa zatim dugo pritisnite na bilo koji pregled aplikacije sve dok se ne pojavi crveni krug u gornjem lijevom uglu. Aplikacije zatvorite pritiskom na taj krug ili samo ikonicu pošaljite prema vrhu ekrana.

Pokušajte ponovo pokrenuti aplikaciju kamere. Ako to ne upali, pokušajte ponovno pokrenuti vaš uređaj i zatim aplikaciju kamere.

Pokušajte se prebacivati između prednje i zadnje kamere nekoliko puta. Ako se crnilo pojavljuje samo na jednoj od njih, vrijeme je za posjetu servisu.

Blic ne radi

Ako je blic na iPhoneu otkazao poslušnost, testirajte ga.

Otvorite Control Center i pronađite odgovarajuću opciju. Ako to ne pomogne, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Provjerite da li je podešavanje blica postavljeno kako želite tako što ćete kucnuti po sličici munje u gornjem lijevom uglu zaslona.

Budite oprezni pri korištenju blica pri dužem snimanju ili u uslovima visokih temperatura. Ako se blic pregrije, iPhon neće pokazivati poruku Flash is disabled sve dok se telefon ne ohladi.

Kamera je zamućena ili se ne može fokusirati

Fotografije su mutne ili nefokusirane šta god napravili? Provjerite je li leće čista. Ako nije, očistite ga krpom od mikrovlakana. Ako se ispod stakla zavukla prljavština ili prašina, odnesite telefon u Appleovu trgovinu ili kod ovlaštenog servisera.

Ako vaš iPhone ima ugrađenu optičku stabilizaciju slike (modeli iPhone 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus i X), problem mogu stvarati metalna kućišta ili magnetna dodatna oprema. Pokušajte da je uklonite pa fotografišete bez nje.

Dok fotografišete, ruka vam treba biti mirna. Ako je nikako ne možete dovoljno primiriti, razmislite o nabavci stativa.

Fotografije su okrenute naglavačke

Kako to izbjeći? Ako pri snimanju koristite tipku za regulaciju zvuka kao okidač, koristite onu za stišavanje.

Možete provjeriti kako je fotografija okrenuta prije nego što je prebacite, pa je okrenuti na pravu stranu. Ili to učiniti po prebacivanju, na računaru.

iPhone ne prepoznaje kameru ili se kamera smrzava

Ako ne možete pronaći aplikaciju za kameru na početnom ekranu ili se ona smrzava dok se pokušavate prebaciti s jedne kamere na drugu, moguće je da je problem vezan uz podešavanja Restrictions.

To možete provjeriti ako otvorite Settings, pa General i potom Restrictions. Unesite svoju lozinku za Restrictions. Provjerite da li je kamera uključena.

(Tportal.hr)