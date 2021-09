Šta bi trebalo da uradite prije nego što telefon predate kupcu

​Apple je ove nedjelje predstavio novu 13. generaciju iPhone pametnog telefona.

Poznato da istinski ljubitelji iPhonea te uređaje vole da prate iz generacije u generaciju, pa ako ste među njima i planirate uskoro da se ponovite, trebalo bi da preduzmene nekoliko koraka prije nego što se u to upustite.

Bez obzira na to da li svoj iPhone dajete u zamijenu "staro za novo" za noviju verziju, da li ga prodajete ili poklanjate, prvo što treba da uradite je da izbrišete sve podatke sa njega. Tako ćete pripremiti uređaj za budućeg korisnika, ali i spriječiti da vaši podaci dospiju u pogrešne ruke.

Pošto ste prvo prebacili sve podatke na novi telefon ili napravili sigurnosnu kopiju, vrijeme je za brisanje starog, podsjeća The Verge.

Prvo što treba da uradite je da isključite lociranje uređaja. Da biste to uradili otvorite podešavanja uređaja, sljedećim redom: Settings > Find My > Find My Phone. Zatim isključite opcije: Find My Phone i Find My Network.

Nakon toga, rasparite sve druge uređaje uparene sa telefonom (slušalice, pametni sat i sl.), pa zatim isključite iMessages i odjavite se svog Apple ID profila. Odjavljujete se tako što uđete u postavke uređaja, dodirnete svoje ime i zatim odaberete "Sign Out" na dnu stranice. Telefon će vas tražiti da upišete svoju Apple ID lozinku.

Kada to obavite, telefon će vas podsjetiti da bekapujete svoje podatake. Naravno, ako ste to već uradili, nećete morati da ponavljate ponovo.

Na kraju, izvadite SIM karticu iz telefona, zatim uđite u Settings > General > Transfer or Reset iPhone, zatim odaberite opciju Erase All Content and Settings.

(Telegraf.rs)