Šta najviše troši bateriju na telefonu?

Većina komponenti vašeg telefona troši bateriju na ovaj ili onaj način. Ipak, neke od njih su veći, a neke manji "prestupnici".

Displej

Ekran troši više baterije nego bilo koja druga komponenta telefona. Uopšteno gledano, štedljivim korišćenjem osvjetljenosti telefona, možete da dobijete bar dan ili dva više trajanja baterije.

Prvo, što je ekran veći, to će mu trebati više električne energije. Drugo, što je veća osvjetljenost ekrana, to će biti zahtijevniji prema procesoru, a za to će trebati više struje.

I treće, što je frekvencija osvježavanja veća, to je opterećenje procesora veće.

Wi-Fi i druge bežične povezanosti

Mobilni signal, mobilni internet, Wi-Fi, Bluetooth, GPS... Vaš telefon gotovo sigurno praktično stalno koristi barem jednu bežičnu vezu, ako ne i nekoliko njih odjednom.

Svaka od njih predstavlja značajno opterećenje za bateriju pa bi trebalo da ih isključite kad ih ne koristite. To se naročito odnosi na Bluetooth i GPS.

Takođe, slab signal za bilo koju od njih povećava potrošnju baterije jer vaš uređaj stalno pokušava da proveri da li postoji bolja veza.

Procesor

Noviji procesori i čipseti u pravilu su manji, brži i energetski efikasniji od prethodnika, a i manje se griju. Treba redovno nadograđivati softver za tu vrstu hardvera kako bi se ste imali najbolju moguću optimizaciju i kako biste smanjili opterećenje baterije, prenosi tPortal.

Kamere

Kamere "cijede" bateriju telefona na više načina, ali najveći dio otpada na korištenje procesora i displeja. Kod novijih modela djelimični krivac je i ugrađena naknadna obrada fotografija koja dodatno troši resurse procesora.

Video je takođe prilično intenzivan potrošač, naročito ako je u 4K rezoluciji. Zato zatvarajte aplikacije koje se u velikoj mjeri oslanjaju na kameru, kao što su Instagram ili Snapchat.

Aktivne aplikacije

Aplikacije koje koriste GPS, kameru, prenos velikih količina podataka i stalno uključen ekran među najvećim su potrošačima baterije. Već spomenuti Snapchat, recimo, istovremeno koristi GPS, kameru i mobilne podatke.

Uopšteno, i video-igre za telefone su veliki potrošači, zato što opterećuju procesor, grafiku, AI, displej, zvučnik....

Pasivne aplikacije

Aplikacije koje rade čak i kad je ekran isključen su poseban problem. Među njima su aplikacije za muziku, vremensku prognozu, fitnes...

Operativni sistem i rad u pozadini

Kao i procesori, novija izdanja operativnih sistema po pravilu su štedljivija ili barem bolje optimizovana kad je potrošnja energije u pitanju. Ipak, i njih morate redovno da ažrirate, kako bi se iskoristila nova softverska rješenja.

Što se pozadinskih procesa tiče, oni opterećuju bateriju na dva načina: tako što aktiviraju uređaj svaki put kad im nešto zatreba, ali i tako što koriste mobilne podatke.

(B92)