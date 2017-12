Šta su korisnici iOS-a najviše preuzimali u 2017.

Godina još uvijek nije gotova, ali Apple je objavio listu najpopularnijih naslova s App Storea

Svake godine u ovo doba sve velike kompanije, na svim poljima, polako rade inventuru posljednjih dvanaest mjeseci. Iako do kraja ove godine ima još gotovo mjesec dana, Apple je već sada objavio listu najpopularnijih aplikacija, igara, pjesama, filmova, TV serija i svega ostaloga što se može preuzeti s njihovog službenog repozitorija App Store. Što su, dakle, korisnici iOS mobilnog operativnog sistema najviše preuzimali na svoje uređaje tokom 2017.

Aplikacije:

Bitmoji

Snapchat

YouTube

Messenger

Instagram

Igre:

Super Mario Run

8 Ball Pool

Snake vs Block

Ballz

Word Cookies

Pjesme:

Shape of You - Ed Sheeran

Despacito (feat. Justin Bieber) - Luis Fonsi and Daddy Yankee

That’s What I Like - Bruno Mars

HUMBLE - Kendrick Lamar

Body Like a Back Road - Sam Hunt

Filmovi:

Moana

Rogue One: A Star Wars Story

Wonder Woman

Sing

Guardians of the Galaxy Vol. 2

TV Serije:

Game of Thrones

The Walking Dead

Big Bang Theory

Rick and Morty

The Americans

Knjige (naučna fantastika):

Camino Island - John Grisham

The Handmaid’s Tale - Margaret Atwood

Origin - Dan Brown

Into the Water - Paula Hawkins

The Fix - David Baldacci

Knjige:

Hillbilly Elegy - J.D. Vance

The Subtle Art of Not Giving a F*ck - Mark Manson

Astrophysics for People in a Hurry - Neil de Grasse Tyson

The 5 Love Languages - Gary D. Chapman

When Breath Becomes Air - Paul Kalanithi & Abraham Verghese