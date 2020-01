Šta uraditi ako vam je telefon upao u vodu?

Ako vam telefon nije vodootporan, a pokvasio se ili ste ga ispustili direktno u vodu ili neku drugu tečnost, da biste ga spasili najvažnije da ga što prije osušite.

Izvadite telefon iz vode što je prije moguće

Što je telefon duže u vodi, to će oštećenja biti veća!

Isključite telefon iako pokazuje znake da još uvijek radi

Ukoliko ga ostavite uključenog, to može da izazove kratak spoj. S obzirom na to da je bio u vodi, možete slobodno pretpostaviti da je voda ušla u telefon bez obzira na to što i dalje radi. Nemojte odmah ponovo uključivati telefon da vidite da li još uvijek radi.

Uklonite svu dodatnu opremu i SIM karticu

Uklonite sve dodatke koji su povezani ili se nalaze u telefonu, kao što su slušalice ili eksterna memorijska kartica. Izvadite SIM karticu i bateriju (ukoliko je to moguće) iz telefona i stavite ih na kuhinjski ubrus ili peškir.

Ovo je jedan od najvažnijih koraka kako biste sačuvali svoj telefon. Mnogi sklopovi unutar telefona će "preživjeti" potapanje u vodu ukoliko nisu povezani sa izvorom struje (baterijom) dok su mokri.

Da biste otkrili da li je telefon nepovratno oštećen, pogledajte indikator oštećenja od vode. U najvećem broju slučajeva taj indikator se nalazi u dijelu za bateriju, iza baterije ili na samoj bateriji, u zavisnosti od vrste modela. Indikator može biti pravougaonog oblika ili u obliku kruga. Kada je sve u redu, on je bijele boje. Ukoliko je promijenio boju u pink ili crvenu, telefon je pretrpio ozbiljna oštećenja.

Na mnogim iPhone modelima indikator oštećenja od vode se nalazi sa strane telefona (u slotu za SIM karticu) ili na dnu, blizu priključka za punjenje baterije ili priključka za slušalice.

Obavezno provjerite da li ste ostavili otvorene sve slotove na telefonu (ulaz za SIM karticu, ulaz za memorijsku karticu) kako bi mogli da se osuše na vazduhu.

Osušite telefon što je više moguće

Telefon možete da stavite u činiju napunjenu sirovim instant pirinčem na 48-72 sata. Jednostavno, u veću činiju sipate otprilike 4 šolje pirinča (oko 900 g) i ubacite telefon i bateriju u činiju. Pirinač će da izvuče vlagu koja je ostala u uređaju. Na svakih sat vremena okrenite telefon u drugi položaj. To će omogućiti da voda koja je ostala u različitim dijelovima telefona nađe put da izađe iz njega, navodi "Wiki How".

Ako nemate instant pirinač, nemojte da koristite običan bijeli ili smeđi jer neće tako dobro da upije vlagu kao instant. Ako imate mačku u kući, možete umjesto instant pirinča da iskoristite njen posip, koji isto ima veliku upijajuću moć.

Treća opcija je da usisate vodu iz telefona usisivačem. Ovo je, zapravo, i najbrža varijanta. Podesite usisivač na najsnažnije usisavanje i prođete usisivačem preko svih otvora na telefonu.

Uklanjanje vlage iz unutrašnjosti telefona je važan dio, ali je isto tako važno da ga osušite i spolja. Bateriju i telefon obrišite suvom i mekom krpom ili peškirom, ali izbjegavajte da ga pretjerano pomjerate i okrećete kako voda u njemu ne bi dospjela na mjesta gdje je ranije nije bilo. Nakon toga možete ostaviti telefon na kuhinjskom ubrusu ili peškiru i uperiti ventilator u njih kako bi se dodatno isušili.

Sačekajte 48-72 sata i tek onda uključite telefon. Prije nego što ga uključite, provjerite da li vam izgleda suvo. Obrišite i usisajte svu moguću prljavštinu i prašinu sa uređaja i sa baterije. Zatim vratite bateriju u telefon i pokušajte da ga uključite.

Uz malo sreće i zbog brze reakcije, vaš mobilni telefon će možda ponovo proraditi, prenosi "Telegraf.rs".