Stalno provjeravanje telefona postalo zavisnost

Često vam se dešava da kada vam telefon zazvoni zbog nekog obavještenja obećate sebi da nećete odmah da pojurite da vidite o čemu se radi, ali na kraju to ipak učinite? Sudeći po mišljenju grupe priznatih psihologa i stručnjaka, iza toga stoji jedan malo složeniji razlog.

Kako to da nikad ne možemo da se obuzdamo od provjeravanja svih aplikacija i skrolovanja internetom, i kako to da se pet minuta na telefonu uvijek pretvori u barem 15?

Mnogi stručnjaci su utvrdili da postoji zavisnost od društvenih mreža, ali to sve ima veze sa dopaminom. On je povezan sa osjećanjem zadovoljstva i istraživači su vjerovali da su ljudi zavisni od zadovoljstva koje dolazi njegovim lučenjem, ali to nije slučaj u potpunosti.

Dio našeg mozga zadužen za lučenje dopamina zapravo predviđa koliko će nam nešto donijeti zadovoljstva i potom utvrđuje da li se to predviđanje obistinilo ili nije. Kada se ne ostvari, pada nivo dopamina i tada ponovo tražimo ono nešto što će nas zadovoljiti. U slučaju društvenih mreža, to je ponovno provjeravanje komentara i obavještenja u nadi da će neko od njih izazvati dodatno lučenje dopamina.

Pored toga, to je i način za traženje pažnje, jer svaka onlajn interakcija se doživljava kao potvrđivanje sopstvene ličnosti pred nekom vrstom publike, što je nešto što ljudi obično žele.

Takvo ponašanje je takođe i posljedica sindroma da ne želimo da propustimo ništa, jer ako ne provjerimo sve notifikacije, nismo u toku na više nivoa.

Zbog svega ovoga, ovo ponašanje nam postaje najprirodnije i dio svakodnevne rutine, pa je samim tim teško promijeniti ga.

Stručnjaci smatraju da ukoliko želite da svejedno pokušate da smanjite provjeravanje društvenih mreža na vašim telefonima, počnite sa lako ostvarljivim ciljevima, poput neprovjeravanja telefona 15 minuta, a onda to vrijeme povećavajte. Stručnjaci takođe predlažu svim korisnicima koji žele da smanje uticaj društvenih mreža da isključe notifikacije kada su u društvu ili da rade nešto drugo što će im skrenuti misli sa telefona.

(Bustle.com)