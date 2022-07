Stižu hard diskovi sa kapacitetom od 22 terabajta

​Kompanija Western Digital je objavila da počinje sa isporukom nove linije hard diskova (HDD), čiji kapacitet ide do nevjerovatnih 22 terabajta (TB).

Novi hard diskovi stižu u tri varijante, kako bi zadovoljili različite potrebe masovnog tržišta. U pitanju su WD Red Pro, WD Purple Pro i WD Gold modeli.

WD Red Pro je dizajniran za NAS upotrebu i može da podrži do 24-bay NAS sistema.

Uključuje NASware 3.0 Technology, ima senzor za zaštitu od udaraca i kontrole za oporavljanje od grešaka.

WD Purple Pro je namijenjen aplikacijama za nadzor i može da podrži do 64 HD kamere sa jednim prenosom, ili do 32 istovremena AI prenosa. rad diska je procijenjen na do 550 TB godišnje i ima brzinu od 7200 RPM.

Na kraju, WD Gold je namijenjen poslovnom tržištu, a namijenjen je prije svega korisnicima iz IT kanala i data centara. Kompatibilan je sa Windows, Windows Server i Linux sistemima, a ima 512MP cache i brzinu do 7200 RPM.

Sva tri hard diska imaju cijenu od 600 dolara i uskoro će se naći u prodaji, prodaje b92.