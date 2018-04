Studenti iz Mostara izumili pametni privjesak

"Amplius electronics", naziv je firme, čiji su osnivači najmlađi preduzetnici u Mostaru. Oni su se od sedamnaeste godine, posvetili razvijanju ideje pametnog privjeska.

Posljednjih godina, uložili su mnogo energije i znanja, kako bi od ideje došli do finalne verzije, a sada su osigurali plasman svog proizvoda na tržište SAD-a.

Tri dvadesetogodišnjaka Marin, Luka i Robert, studenti računarstva, mladi su inovatori koji su svoje slobodno vrijeme posvetili razvijanju ideje pametnog privjeska. U pitanju je privjesak koji služi kao eksterna baterija i memorija za pametne telefone.

"'Power bank smo implementirali da, kad se korisnici tablet i smartphone uređaja nađu u situaciji da nemaju baterije, naš privjesak je tu da im pomogne, naravno tu je i memorija da oslobodi vaš prostor i da ga proširi i RFID tag koji se koristi za registraciju firmi, paljenje ili gašenje određenih uređaja i tu je android aplikacija koja komunicira s našim privjeskom'', rekao je Luka Vučina.

U ovaj projekat uplovili su sa svega sedamnaest godina. Sama izrada privjeska kažu bila je zahtjevna, a nisu imali ni dovoljno znanja kako bi ideju pretvorili u stvarnost.

Ipak, nisu odustajali. Od ideje došli su do finalne verzije. Privjesak je nov na tržištu, jedinstven po svom izgledu i mogućnostima.

''Spark nam je otvorio svoja vrata, mi smo prva generacija startupa, prijavili smo se i ušli u akceleraciju, sada smo već tvrtka. Mnogo je ozbiljnije, završili smo s razvojem čitavog hardwera i softwera, sada je ostalo samo na prodaji'', dodao je Vučina.

Interes kupaca je kažu velik, već sada imaju više od 700 narudžbi. Osigurali su novac za masovnu proizvodnju, kao i plasman svog proizvoda na tržište SAD-a.

''Tu nam je dosta pomogla Restart organizacija iz Sarajeva, oni su nas spojili sa gospođom iz SAD-a koja nam je otvorila kanal kako bi mogli početi sa prodajom u Americi'', naglasio je Marin Bevanda.

A s obzirom na to da planiraju početi s razvojem novog proizvoda, o kojem još uvijek ne žele da otkrivaju detalje, u kompaniji koju su osnovali prije šest mjecei zaposliće dređeni broj novih radnika kako bi čitav proces bio brži i uspješniji.

''Sada smo u pripremi za kampanju pa ćete od idućeg tjedna biti u mogućnosti kupiti naš proizvod na našoj web stranici, a poslije toga planiramo zaposliti djelatnike jer imamo u vidu idući proizvod i ne bi željeli provesti ovoliko vremena razvijajući ga kao što smo to radili do sada i zato tražimo nove djelatnike koji će nam pomoći da to puno brže ide'', zaključio je Bevanda.

Premijera prvog bh. pametnog privjeska "Rubico", čija će cijena biti oko 80 KM biće održana na Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, a cilj mladih entuzijastičnih inovatora jeste plasman ovog proizvoda širom svijeta.

