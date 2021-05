TIkTok otključava svaki iPhone bez šifre u samo par klikova

TikTok korisnik imnotjs3 otkrio je trik kojim je moguće otključati bilo koji iPhone.

Da bi se iskoristila sigurnosna mana iPhone telefona (pretpostavljamo da je do iOS 14 operativnog sistema) potrebno je prevući dole dok se Face ID drži prekrivenim, kako bi se pristupilo Control Panel meniju.

Nakon toga isključe se Wi-Fi, Bluetooth i prenos podataka, a zatim uključi Airplane Mode.

Sljedeći korak je da se otvori Kalkulator i prikaže napredni režim tj. položi se iPhone i ukuca tačka, pa in komanda, nakon čega sledi ERROR poruka u polju rezultata kalkulatora, a odmah zatim se pritisne i Rad funkcija. Još jedan svajp nagore za kraj i to je to - iPhone će biti potpuno otključan!

Apple još uvek nije reagovao na ovaj propust, a ovih dana pročulo se za dva potvrđena propusta, koji kompanija trenutno krpi iOS v14.5.1, koji je dostupan svim korisnicima iPhone uređaja, koji podržavaju i iOS 14, odnosno za 16 različitih iPhone telefona.

(martlife.mondo.rs)