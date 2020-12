Telefon kakav sigurno nikada niste vidjeli

Iz dana u dan viđamo ambiciozne pokušaje novih dizajna mobilnih telefona, pa vam sada predstavljamo još jedan.

Kineska kompanija Oppo je, u saradnji sa japanskim dizajnerskim studijem Nendo, osmislila "kližući" telefon koji menja obim onako kako vam odgovara, u zavisnosti od trenutne potrebe.

Može da se preklopi, baš kao i ostali telefone "na preklop" na tržištu, a može i da se djelimično otvori, u zavisnosti od toga da li vam je potrebna veća ili manja površina ekrana, prenosi "B92".

Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo. First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP