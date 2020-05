Telefon na punjaču cijelu noć - dobro ili loše za bateriju?

S obzirom na to da ih koristimo tokom većine dana, uobičajeni način da napunimo baterije svojih mobilnih telefona jeste da ih ostavimo na punjaču cijele noći. Međutim, da li je to zaista neophodno?

Ovakvo punjenje telefona je imalo smisla kada je baterijama trebalo dosta vremena da se napune, ali u eri brzog i bežičnog punjenja, to baš i ne mora da bude naš prvi izbor.

Litijum-jonske baterije koje se danas nalaze u mobilnim telefonima brže se pune, a traju duže nego ranije. Još jedna stvar po kojoj se razlikuju u odnosu na baterije koje su se ranije nalazile u telefonima, jeste to što "ne vole" da se isprazne do kraja i onda ponovo napune do 100%.

Konsenzus proizvođača pametnih telefona je da će vam baterija najduže trajati ako se stalno nalazi između 40% i 80% napunjenosti. I tu postoji izuzetak - smatra se da je dobro da se baterija jednom mjesečno isprazni potpuno, i onda napuni do 100%.

Što se optimalne temperature baterije tiče, najbolje je da bude negdje između 30°C i 40°C, sve ispod i preko toga trebalo bi da vam sugeriše da nešto nije u redu.

Takođe, savjetuje se da koristite samo punjač koji ste dobili uz telefon, jer neki jeftiniji punjači, kao i oni koji ne odgovaraju vašoj bateriji, mogu da "skrate život" vašeg mobilnog telefona.

(b92)