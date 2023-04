Test pokazao da Galaxy S23 ima značajno sporije bežično punjenje nego S22

Novi test je otkrio značajno smanjenje mogućnosti punjenja baterije kod Galaxy S23 serije telefona.

Samsung kod svoje najnovije Galaxy S23 serije telefona nudi podršku za bežično punjenje brzinom od 15W, ali novi test sugeriše da S23 serija na ovom polju zaostaje za prethodnikom.

PhoneArena je testirao Galaxy S23 i Galaxy S22 seriju, kao i nekoliko iPhone modela u okviru testa bežičnog punjanja. Za Galaxy telefone je korišćen Samsungow 15W punjač (EP-P2400), dok je za iPhone modele korišćen Appleov zvanični 20W punjač.

Rezultati pokazuju da modeli iz Galaxy S23 serije pokazuju znatno sporije punjenje nego S22 modeli. To se posebno ističe kod Galaxy S23 Ultra, koji se bežično do vrha puni za dva sata i 37 minuta na testu. Poređenja radi, S22 Ultra se do vrha napunio za sat i 58 minuta, uprkos tome što ima isti kapacitet baterije.

Postavlja se pitanje, šta je razlog ovog raskoraka? VJerovatno nema nikakve veze sa postoljem za punjenje koje se koristi. PhoneArena sugeriše da Samsung možda nudi sporije brzine punjenja zbog zabrinutosti od pregrijavanja ili degradacije baterije.

Kompanija već godinama nudi opciju za brzo bežično punjenje u svojim premijum telefonima. A to je podrazumijevano omogućeno i na starijim Galaxy telefonima, prenosi b92.

Očekuje se da će Samsung pojasniti brzine bežičnog punjenja kod Galaxy S23 serije telefona, kao i da li je zaista smanjio bežične brzine punjenja na novim telefonima.