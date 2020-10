Top tri jeftina mobilna telefona

Kako flegšip telefoni bivaju sve skuplji, tako se zahuktava i borba na tržištu onih jeftinijih.

Entry level i mid range uređaji postaju sve bolji, pa ne postoji nikakav razlog da ne uštedite. Često se razlika između najskupljih i svih ostalih modela svodi uglavnom na bolje kamere, ili stvari kao što je veći ekran i kvalitetnije kućište.

Postavlja se, ipak, sledeće pitanje: Da li prosječan korisnik može da primeti sve te finese? Uglavnom ne.

Većina ljudi koristi telefon za svakodnevne, "obične" stvari, i nije im potrebna neka specifična funkcija koju imaju samo flegšip modeli. Ako niste spremni da potrošite 1.000 evra ili više za nov uređaj, portal Android Central odabrao je nekoliko dobrih jeftinih mobilnih telefona (najskuplji na ovoj listi košta oko 350 evra, što se možda graniči sa mid-range klasom).

1. Motorola G8 Power

"Power" u imenu telefona stoji zbog njegove najbolje karakteristike - baterije od 5.000 mAh koja traje i traje. Pored solidnog dizajna, i više nego solidnih karakteristika za taj novac (Snapdragon 665, 4GB RAM itd), Moto G8 Power je fin izbor.

2. Samsung Galaxy A71

Najveća prednost Galaxy A71 modela su kamere. Uz, takođe, pristojno dugo trajanje baterije, kao i AMOLED ekran, ovo je jedan od modela na koje vrijedi obratiti pažnju. Što se kamera tiče - ima ih četiri: 64MP glavna, 12MP širokougaona, 5MP makro i 5MP portret.

3. Nokia 5.3

Nokia pravi solidne mobilne telefone koji ne koštaju puno, a ovaj model je baš jedan od takvih. Od dizajna, preko Android One (što obećava ažuriranja do 2022), pa sve do čipseta (Snapdragon 665), u pitanju je fin model za skromnu cijenu, namijenjen nezahtjevnim korisnicima.

