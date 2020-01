Treba li telefon držati na punjaču tokom noći

Samo na spomen punjenja mobilnih uređaja, uvijek se javlja gomila pitanja. Treba li pametne telefone ostavljati na punjenju tokom noći? Šteti li to našim pametnim telefonima?

Treba li mobilni napuniti do 100%? Treba li mobilni puniti tek kad baterija mobilnog uređaja dođe na 0? Kako očuvati bateriju uređaja? Kako produžiti vijek baterije uređaja?

Ostavljanje telefona uključenog u punjač neće overchargeat vaš mobilni uređaj, jer zaštitni krugovi to sprečavaju. No, ostavljanje baterije na 100%-tnom stanju napunjenosti (SOC), loše je za bateriju vašeg uređaja. Pri 100% SOC, materijali pozitivne i negativne elektrode (katoda i anoda) u bateriji su na vrlo visokom i vrlo niskom elektrohemijskom potencijalu, a elektrolit (tekuća i litijeva so koje pomažu litijeve jone da se kreću između elektroda) takođe doživljava te visoke i niske potencijale.

Dugo zadržavanje ovih materijala na ovim visokim i niskim potencijalima uzrokuje degradaciju tih materijala i rezultira propadanjem kapaciteta baterije. Odnosno, "puni kapacitet" baterije (izmjeren u vat-satima) će se smanjiti, a kapacitet koji baterija čita kao "100%" s vremenom će padati. Iako baterija može pokazati

"100%", s vremenom pohranjuje sve manje energije (vat-sati). To je razlog kojeg se sve baterije (i uređaji) isporučuju na 40-50% napunjenosti baterije.

Neki smatraju da bi bateriju mobilnog uređaja trebalo jednom mjesečno potpuno isprazniti i napuniti. To nije sasvim tačno. Redovno potpuno pražnjenje i punjenje baterije će generalno negativno uticati na kapacitet baterije. No, kako se kapacitet baterije smanjuje za malu količinu nakon svakog ciklusa pražnjenja, preporučuje se da se jedno vrijeme s punim pražnjenjem (100% → 0% → 100%) telefon pomogne u ponovnoj kalibraciji "0% " i "100% " oznake baterije. Tako ćete osigurati da vaš telefon ne prijavi pogrešnu vrijednost, što bi inače uzrokovalo neočekivano isključivanje. (npr. Telefon javlja da je vaša baterija na "10%", a potom se brzo isprazni na "0%" u roku nekoliko minuta i telefon se isključi).

Kako produžiti život baterije

Budući da prenosni računari često troše puno vremena na punjaču, ​​neki OEM (proizvođači originalne opreme) nude programe za upravljanje baterijom ili nude "način rada baterije" koji ograničava maksimalnu napunjenost na 80% (Dell vam omogućuje da to prilagodite u BIOSu).

Takve opcije nisu dostupne za mobilne telefone, tako da većina telefona ostaje 100% napunjena i po nekoliko sati svake noći. Postoji jedan način kako to spriječiti. Danas su dostupni timeri na utičnicama za izmjeničnu struju, koji će punjač isključiti iz izmjeničnog napona kad vi to želite.

(Geek.hr)