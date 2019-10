U Africi proizveden prvi samrtfon

U mnogim afričkim zemljama su smartfoni mnogo važniji nego u Evropi. Oni su tamo sredstvo za komunikaciju, plaćanje i još mnogo toga. Maraphone je prvi smartfon čija kompletna proizvodnja se odvija na ovom kontinentu.

Predsjednik Ruande Pol Kagame je tokom svojih obraćnja rijetko kada uzbuđen i euforičan. Tako je i tokom zvaničnog predstaljanja prvog smartfona u potpunosti proizvedenog u Africi njegov govor više ličio na žalopoljku. No, sama događaj, koju su obilježili televizijski prenosu uživo, kao i brojni poznati gosti, predstavljao je veliko slavlje .

"Prvi pametni telefoni uopšte, koji su potpuno proizvedeni u Ruandi, sišli su sa proizvodne trake. Maraphone je ubraja među visokokvalitetne proizvode koji su napravljeni u našoj zemlji", rekao je Kagame.

Maraphone je dostupan u dvije varijante. Jedna košta oko 120, a druga 170 evra. To je za mnoge žitelje Ruande više od njihove mjesečne plate. No, predsjednik Kagame je uvjeren da će biti dovoljno kupaca:

"Smartfon više nije luksuzni artikl. On je preduslov da bi mogli organizovati naš svakodnevni život. Ovakav trend će se nastaviti i tokom sljedećih godina, kada će sve više i više usluga biti ponuđeno putem digitalnih platformi."

PHOTOS President #Kagame arriving at Special Economic Zone where he is launching Mara Phones Manufacturing plant. These Smart Phones will be the first #MadeInRwanda Smart phones. The President is now touring the plant.