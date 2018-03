U Sarajevu predstavljen Samsung galaxy S9 i S9 plus, u prodaji od petka

Kompanija "Samsung" u Sarajevu je premijerno danas predstavila svoj najnoviji Samsung galaxy S9 i S9 plus.

Ovi telefoni su na nedanvo završenom Svjetskom kongresu mobilne telefonije u Barseloni osvijili 30 nagrada, uključujući i najznačajniju "Glomo nagradu" – "Najbolji novi mobilni uređaj za povezivanje" koju je dobio Samsung Galaxy 9S plus.

"Galaxy 9 S plus je najbolji upravo zbog svog rafiniranog dizajna, najnaprednije kamere do sada i izvrsnih performansi koje maštovito reinterpretiraju način na koji danas komuniciramo, dijelimo i doživljavmao svijet", riječi su koje su se danas mogle čuti na premijeri ovih telefona.

Damir Uzunović, voditelj ključnih kupaca za telekom proizvode u reigonalnom predstavništvu kompanije "Samsung Electronicis", kazao je da je ova kompanija svo svoje znanje, inovativnost i izvrsnost ugradili u Galaxy S9 i S9+ kako bi današnju komunikaciju oslobodili i učinili lakšom i zanimljivijom.

"Posebno smo sretni što je svjetska zajednica mobilne telefonije na nedavno završenom MWC u Barceloni prepoznala i nagradila inovativnost i napredne performanse našeg vodećeg pametnog telefona iz Galaxy S serije - Galaxy S9 plus. Koristim ovu priliku i da pozovem sve zainteresirane da posjete naš novi pop-up store u sklopu tržnog centra Alta, gdje će im naši stručnjaci rado pokazati sve detalje ovih novih, fantastičnih telefona", kazao je Uzunović.

Galaxy S9 i S9 plus su idealni uređaji koji će u potpunosti zadovoljiti korisnikove potrebe za intenzivnijim komuniciranjem, ali i za izražavanjem vlastite osobnosti uz pomoć fotografija, video zapisa i AR emojia.

Galaxy S9 i S9 plus imaju najnapredniju kameru do sada s novim dvostrukim otvorom blende koji omogućava snimanje pri slabom osvjetljenju, super slow-mo video mogućnosti i personalizirani AR emoji. Galaxy S9 i S9 plus u stopu prate korisnikove želje i potrebe i svakodnevni život čine živopisnijim i ispunjenijim.

Galaxy S9 i S9 plus su inovativni i u pogledu zvuka jer nose u sebi integrirane stereo zvučnike podešene od strane kompanije AKG, kao i vrhunski audio doživljaj uz Dolby Atmoskoji pruža surround efekat zvuka. Jedna od novih stvari je i SmartThings aplikacija koja ujedinjuje Samsungove postojeće IoT usluge u jedinstveno pametno isksustvo.

Galaxy S9 i S9 plus, također, imaju nevjerovatni beskonačni ekran koji je prvi put predstavljen na Galaxy S8 i S8 plus modelima. Odvažni, svijetli Super AMOLED beskonačni ekran gotovo se stapa s telefonom. S prilagodljivim poboljšanjem kontrasta, korisnici mogu koristiti svoj uređaj čak i kad su izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Samsun galaxy S9 i S9 plus imaju odlične napredne kamere.

Karakteristike kamere na Galaxy S9 i S9 plus uključuju: dinamične, ali usporene video zapise koji snimaju 960 okvira u sekundi, imaju i mogućnost detektiranja kretanja u okviru i automatski počinje snimati.

Korisnici, takođe, mogu odabrati i pozadinsku muziku. Na raspolaganju imaju 35 različitih opcija, a mogu dodati i muziku sa svoje omiljene playliste.

Kamera ima mogućnost za snimanje pri slabom osvjetljenju. Većina kamera na pamentom telefonu ima fiksni otvor koji se ne može prilagoditi različitim uslovima osvjetljenja. Poput šarenice oka koja se širi i sužava, Samsungov dvojni otvor blende ,koji varira od F1.5 do F2.4, automatski se adaptira na okruženje u kojem se korisnik nađe, a kao rezultat daje čiste i jasne fotografije.

Ovaj pametni i moderni telefon biće za BiH tržište dostupan od petak, 16. marta, a cijena za Samsung galaxy S9 je 1.699 KM, a za Samsung S9 plus nešto više od 1.800 KM. Telefon će se moći kupiti u Domod šopovima i kod telecom operatera u BiH.