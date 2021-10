Ubisoft se priprema za najavu Far Cry multiplejer igre

Far Cry 6 je i zvanično izašao pred publiku i sa sobom je doveo novi vid zabave u pogledu dizanja revolucije i skidanja diktature u fiktivnoj južnoameričkoj državi Yara.

Međutim, kompanija izgleda da ima da ponudi igračima mnogo više od toga.

U igri su pronađeni QR kodovi, od kojih jedan nakon skeniranja vodi ka kratkom tizer videu. Kod se nalazi na kutiji na koju igrači mogu naići još na početku igranja. Kada se taj kod skenira mobilnim telefonom, on vodi ka kratkom videu od šest sekundi koji prikazuje animirani cilindar za revolver, piše B92.

U tizeru se na tren pojavljuje mapa koja prikazuje krajolik nalik onom iz Far Cry 4, a moguće je vidjeti tokene sa životinjama koje žive u regijama na mapi.

Obzirom na prirodu prikazanog, masivni otvoreni svijet upućuje na to da se radi o potencijalnoj Far Cry multiplejer igri za više igrača. Naravno, moguće je i da je to neki plan za narednu Far Cry 6 ekspanziju, ali je veća vjerovatnoća da se radi o multiplejeru, pošto je Ubisoft početkom godine najavio da će se više fokusirati ka multiplejer naslovima, generalno u free2play formatu.