Ukucajte ove kodove na svom telefonu i provjerite da li vas prate

Privatnost i zaštita podataka bi trebalo da su svima nama na prvom mestu kad se radi ne samo o onlajn identitetu i boravku na internetu, nego i na povezanim uređajima, posebno mobilnim telefonima. Nažalost, to nije slučaj i zlonamjerni ljudi to iskorišćavaju. Zapravo, ne moraju da budu zlonamjernici u pravom smislu te riječi - može to biti partner, koji želi da vas kontroliše, neko vama blizak, ko želi da otkrije neke pojedinosti o vašem kretanju i podacima, recimo…

Naravno, postoje i oni, koji će vas iskoristiti za finansijske malverzacije, koje su sve češće, iako živimo u 21. vijeku i trebalo bi da smo naučili da se zaštitimo. Ali nismo svi to naučili, eto nas opet na “opštem mjestu“ današnjeg interneta.

Razlozi zašto neki od nas ništa nisu naučili su različiti, a najbrojniji je onaj - ma, neće to mene ili šta ima da im uzme! I ne samo da hoće vas, nego ima šta i da vam uzme! Podatak sa telefona, podatak sa društvenih mreža, slika sa Instagrama, video sa Facebook-a, pokoja poruka iz neke od aplikacija, koja vas špijunira i vaš digitalni identitet je spreman za prodaju na crnom tj. mračnom internetu.

I nemojte da mislite da su ovo prazne priče, jer jednom, ako vam se desi krađa identititeta osjetićete svu gorčini toga kako i koliko neko zlonamjeran može da vam napravi pakao od života, a da vas nikad nije sreo ili da čak i ne zna ko ste vi!

Digitalnim lopovima nije bitno da li je korisnik iz Pakistana, SAD, Rumunije, BiH, Velike Britanije ili Konga - sajber kriminalac se posmatra kroz podatke i važni su samo podaci, koje će iskoristiti za svoje dalje zle namjere za širenje adware-a, malware-a, virusa i drugih alatki za “pecanje“ neopreznih korisnika, iznudu putem ransomware-a ili direktnu krađu novca.

Zato, ukucajte ove kodove u svoj telefon i provjerite da li vas prate, pa neka to bude prvi korak na putu sticanja vaše digitalne sigurnosti!

*#21#

Pomoću ovog koda u mogućnosti ste da otkrijete da li su vaši pozivi, podaci, poruke i drugi sadržaji tj. servisi, koje vaš operator obezbjeđuje proslijeđeni na neku drugu adresu tj. broj. Na telefonu će se nakon 10-ak sekundi ispisati svi aktivni servisi i informacije o proslijeđivanju.

Proslijeđivanje je moguće izvršiti na svakom telefonu u nekom od menija, a da korisnik toga i nije svjestan (tu se vraćamo na dodatnu opciju zaključavanja telefona s početka teksta) i u ovom meniju ćete vidjeti na koji broj ili adresu se koji od servisa proslijeđuje.

Na svim stavkama bi trebalo da stoji - Bez proslijeđivanja ili Nema proslijeđivanja.

Ovu opciju najčešće koriste partneri za provjeru ili roditelji da bi kontrolisali djecu, ali na ovaj način je moguće otkriti podatke o kretanju, boravištu, pa čak i finansijskom stanju špijuniranog korisnika.

*#62#

Ovaj kod se tiče preusmjeravanja poziva kad ste nedostupni i trebalo bi ili da bude neaktiviran ili da se pojavljuje broj u međunarodnom formatu za BiH.

Da biste prekinuli svako preusmjeravanje poziva idite u Pozivi / Podešavanje poziva / Dodatne usluge / Preusmjeravanje poziva / Glasovni pozivi i tu isključite sva preusmjeravanja. Istu stvar uradite i za Video pozive.

##002#

Ovaj kod automatski poništava sva preusmjeravanja svih poziva i dobro ga je ukucati s vremena na vrijeme, da biste provjerili je li sve kako treba, a posebno, ako putujete inostranstvo, kako bi se isključila svaka mogućnost naplate poziva i zloupotreba.

*#06#

IMEI kod vam je vjerovatno poznat, ali da li znate kad vam je tačno potreban i koliko vam može biti od pomoći? Ovaj broj je identitet vašeg telefona, pomoću kojeg se raspoznaje u svijetu mobilnih telefona i on vam je neophodan, ako vam neko ukrade telefon, izgubite ga i želite da locirate telefon samostalno ili pomoću državnih institucija.

Ovaj broj nalazi se i na kutiji telefona, ali da li ste je sačuvali? Vjerovatno ne, zato napravite screenshot svog IMEI broja i odložite ga na neko sigurnom mjestu, u Cloud servis, u koji imate povjerenja i potražite ga kad vam zatreba.

IMEI broj uređaja ostaje isti čak i kada se ubaci nova SIM kartica i čak i tada ga je moguće locirati i pronaći s velikom tačnošću. Ovaj broj, takođe otkriva i koji tačno telefon koristite i koje su njegove specifikacije. Ukoliko imate Dual SIM telefon prikazaće vam se dva IMEI broja, a uz njih se prikazuje i tzv. SN oznaka, koja dopunjuje informacije o vašem telefonu, proizvođači i drugim stvarima.

(Blic.rs)