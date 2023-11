Upoznajte nove Honor pametne telefone

Honor je zvanično predstavio dva nova smartphonea, a to su Honor 100 i Honor 100 Pro.

Honor 100 je prvi smartphone s Qualcommovim Snapdragon 7 Gen 3 procesorom, dok Honor 100 Snapdragon 8 Gen 2 procesor. Oba uređaja podržavaju 100W punjenje i posjeduju specijalno razvijeni RF čip C1 za kvalitetnije pozive čak i u najizazovnijim situacijama.

Što se tiče Honora 100, on je dobio 6,7-inčni OLED ekran rezolucije 1.220p, ispod kojeg se nalazi senzor za otisak prsta. Novi Qualcommov Snapdragon 7 Gen 3 procesor ima CPU s jednim Cortex-A715 jezgrom koje radi na 3,15 GHz, još tri na 2,4 GHz i četiri Cortex-A510 jezgra na 1,8 GHz.

Nazad se nalaze samo dvije kamere, glavni Sony IMX906 senzor od 50 MP s otvorom blende f/1,96 i optičkom stabilizacijom slike te ultraširoka kamera od 12 MP s vidnim poljem od 112 stepeni. Naprijed je selfie kamera od 50 MP (f/2,1).

C1 čip bira najbolju baznu stanicu za spajanja, a kada postoji Wi-Fi mreža, mobitel se lako može prebacivati s jedne na drugu. Honor obećava da će uređaji iz serije 100 imati stabilnije pozive tokom putovanja brzim vozom, kao i internet i video u liftovima i podzemnoj željeznici, prenosi Klix.

Honor 100 napaja baterija kapaciteta 5.000 mAh, a kompanija u pakovanju isporučuje i punjač. Uređaj posjeduje NFC, Honor Histen zvuk i koristi MagicOS 7.2 baziran na Androidu 13. Cijena verzije s konfiguracijom 12/256 GB iznosi 320 eura, a uređaj se može nabaviti u crnoj, bijeloj, plavoj i ljubičastoj boji.

Honor 100 Pro ima veći 6,78-inčni OLED ekran te moćniji Snapdragon 9 Gen 2 procesor. Honor je zadržao glavnu kameru od 50 i ultraširoku od 12 MP, no za ovaj model je dodao i treću 32 MP kameru sa 50x zumiranjem. Pro model napaja ista baterija kapaciteta 5.000 mAh s podrškom 100W punjenja, no u ovom slučaju podržava i 66W bežično punjenje. Da bi se napunila od 0 do 100 posto kapaciteta, potrebne su 42 minute.

Honor je ugradio svoje VC rješenje za hlađenje površine 4.674 kvadratna milimetra u komponentu debljine 0,34 mm kako bi spriječio pregrijavanje uređaja. Ostale specifikacije su iste kao i kod osnovnog modela, a uključuju Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, C1 čip i MagicOS 7.2.

