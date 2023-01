Uskoro stiže i Coca-Cola telefon

Indija će biti zemlja gdje će se prvo prodavati Koka Kola telefon

Ukoliko je telefon sa Coca-Cola brendiranjem nešto što ste oduvijek željeli, imate sreće.

Već neko vrijeme kruže glasine o tome da Coca-Cola sarađuje sa određenom kompanijom na proizvodnji telefona koji će nositi naziv poznatog brenda. Sada nove informacije potvrđuju te glasine.

Dojavljivač Mukul Šarma je na Twitteru objavio da će se telefon sa Coca-Cola brendiranjem u prodaji naći od ovog tromjesečja, i to u Indiji.

Nije poznato koja kompanija je zadužena za kreiranje telefona, mada sajt 91mobiles tvrdi da uređaj neodoljivo podsjeća na Realme 10 4G.

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone Can confirm that the device is launching this quarter in India. Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone. Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w