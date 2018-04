Uskoro stiže iPhone SE2

Stiglo je još vijesti o nasljedniku popularnog iPhone SE modela, koji bi mogao da se pojavi na tržištu ovog maja. Ako bude lansiran, definitivno neće ispuniti neka naša ranija očekivanja. Hajde da pogledamo čemu možemo da se nadamo na osnovu najnovijih informacija koje imamo.

Iskreno, pomalo smo zbunjeni u vezi novog iPhone SE uređaja. Najpouzdaniji izvor za vijesti o Apple-u, Kuo, je još prije nekoliko mjeseci tvrdio da nas ne očekuje nikakva spektakularna nadogradnja. Čak ni Gurman nije spominjao ništa u vezi sa tim.

Ipak, DigiTimes, jedan od svakodnevnih izvora glasina o Apple-u, je već mnogo puta do sada pisao o iPhone SE 2 modelu. Mi te informacije nismo uzimali za ozbiljno, jer inače ne smatramo DigiTimes pouzdanim izvorom informacija. Međutim, u ovom slučaju su mnogo pouzdaniji izvori potvrdili da vijesti koje imaju veze sa ovom temom nisu obična farsa.

Naime, radi se o zvaničnom dokumentu koji je u rukama Evroazijskog saveza, u kom se spominju različiti brojevi modela koji ni na koji način ne mogu da se povežu sa postojećim iPhone-ima. Ako se istorija ponovi, novi uređaj će biti lansiran za manje od dva mjeseca.

Kako mnogi navode, taj uređaj će biti upravo druga generacija iPhone-a SE. Ovi izvori tvrde da je nekoliko proizvođača maski za mobilne telefone na prošlonedjeljnom sajmu Global Sources Mobile Electronics u Hong Kongu dalo informacije popularnom blogu – Mac Otakara. A na ovom blogu su, kako je običaj, velikodušno podijelili sa ostatkom svijeta sve što su saznali.

Prema njihovim informacijama, iPhone SE 2 bi mogao da stigne već ovog maja. Ne bismo trebali da očekujemo neke velike promjene kada je dizajn u pitanju. Uređaj će najvjerovatnije biti veličine 4 inča, ekran će imati okvir, a dobićemo i Touch ID. Ipak, u skladu sa najnovijim trendovima, ulaz od 3,5 mm bi morao da nestane. Ovaj konektor polako ali sigurno iščezava, jer se može naći na još nekoliko starih uređaja koji su preostali.

Procesor bi mogao da bude isti onaj A10 Fusion čip koji se nalazi u iPhone-u 7 i 7 Plus, čime bi performanse iPhone-a SE mogle da se pojačaju i do 40%. Staklena poleđina bi mogla da ima zgodan dodatak, a imala bi i podršku za bežično punjenje.

Jednom rječju, vjerovatno se ništa neće dogoditi sa iPhone-om SE koji bi bio nalik X modelu sa OLED ekranom bez okvira o kome se ranije pričalo. SE 2 će, sva je prilika, stići sa nekoliko manjih unapređenja.

Ipak, ove vijesti nisu potvrđene. Ne preporučujemo vam da se unaprijed radujete novom članu Apple-ove porodice. U posljednjih pet godina, ova kompanija je tokom maja predstavila jedino unapređeni iPod Touch, kao i MacBook Pro, piše "iMagazine".

This would be a dope design for the iPhone SE 2 pic.twitter.com/36DfSkdXg0