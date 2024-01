Uz ove trikove brže ćete napuniti svoj iPhone

Ako se vaš iPhone brzo prazni, a ne možete čekati da se dovoljno napuni, korisno je znati neke trikove koji će vam pomoći da ga brže i efikasnije napunite i da vas dobro služi tokom dana.

Ne samo što morate paziti na izvor napajanja i odgovarajuću opremu već punjenje mogu ometati i uključene značajke i aplikacije.

Osigurajte optimalan izvor napajanja

Koristite li najnoviji iPhone 15 Pro, imajte na umu da se on puni brzinom od 20 W, što znači da trebate pronaći utičnicu koja može isporučiti barem toliko snage za najbrže punjenje, piše SlashGear. A važno je znati i koji izvori napajanja neće biti djelotvorni. Na primjer, USB priključak na vašem laptopu nije namijenjen punjenju vašeg telefona i neće odraditi najbolji posao.

Uvijek koristite odgovarajući punjač i kabl

Nije dovoljno samo pronaći odgovarajući izvor za punjenje već su vam potrebni i kompatibilan punjač i kabl. Samo zato što utičnica može isporučiti 20 W ili više ne znači da bilo koji stari punjač ili USB kabl može prenositi tu struju. Najpametnije je koristiti upravo Appleove punjače jer su prilagođeni uređaju.

Ista stvar je i s izborom kabla. Koristite onaj koji ste dobili uz iPhone, a ako uzimate kabl drugog proizvođača, pripazite na kompatibilnost i na snagu koju može prenositi.

Iako vaš mobitel podržava bežično punjenje, imajte na umu da to nije najbolja opcija kad je brzina prioritet. Vratimo li se na iPhone 15 Pro, on se preko MagSafea može puniti brzinom od maksimalno 15 W, što je 5 W sporije od punjenja preko žice. Drugim riječima, punjenje je 25% sporije.

Isključite nepotrebne stavke i aplikacije tokom punjenja

Bez obzira na to što se vaš uređaj puni, on i dalje troši energiju kako bi nastavio raditi. Stoga, ako želite napuniti svoj iPhone što je brže moguće, najbolje ga je u potpunosti isključiti prije punjenja. No, ako želite da ostane uključen kako biste primali pozive i obavijesti, zatvorite sve otvorene aplikacije ili ponovno pokrenite iPhone. Tako ćete zatvoriti sve nepotrebne pozadinske procese.

Naravno, izbjegavajte koristiti svoj iPhone dok se puni kako ne biste trošili dodatnu energiju, prenosi Index.

