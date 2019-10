Vatikan ima jedinstveni "gedžet": Klikni i pomoli se

U Vatikanu, izgleda, nisu baš zadovoljni time koliko mladi u današnje vrijeme posvećuju pažnje crkvi i vjeri, pa su zbog toga odlučili da milenijalcima ponude "molitveni gedžet" u skladu sa savremenim trendovima.

Uređaj nazvan "Click To Pray eRosary" je elektronska krunica (brojanica) koja se, putem aplikacije povezuje sa pametnim telefonom korisnka. Aktivira se kada korisnik napravi pokret u obliku krsta.

Sama narukvica je izrađena od 10 perlica od crnog ahata i hematita, a na njoj se nalazi "pametni" krst u kome se skladište podaci, piše Engadget.

Kada je aktivira, korisnik može da izabere jedan od tri tipa molitvi: standardnu, kontemplativnu ili tematsku, koja će se svake godine mijenjati sa godišnjim ažuriranjem.

The bluetooth and water-resistant digital rosary is a product of “Click to Pray”, an initiative of #PopeFrancis' Worldwide Prayer Network. https://t.co/8RPLFnM0ZU #Catholic pic.twitter.com/eDQd2ifjpZ