Veliki uspjeh mlade marke: Prodato 100.000 primjeraka za tri sata

​Tehnološka kompanija nedavno je predstavila svoj podbrend CMF, koji se do sada fokusirao na dodatke za pametne telefone po pristupačnim cijenama.

U pitanju je Nothing i njihov CMF Phone 1, koji se po cijeni od 200 evra za samo tri sata prodao u 100.000 primjeraka.

Ovu vijest podilili su na Twitteru, rekavši da su posljednji put postigli taj broj sa Nothing Phoneom (2a), ali u 24 sata.

U izjavi za "GSMArenu", suosnivač Nothinga, Akis Evangeldis rekao je: "Nakon velikog uspjeha koji je imao Phone (2a) u martu, CMF Phone 1 donosi pravo osvježenje u segmentu jeftinijih telefona koji je u posljednje vrijeme bio dosadan i zanemaren".

Dodao je:

"Prodaja nam nije krajnji cilj, već rezultat stvaranja odličnih proizvoda koje korisnici vole. Neizmjerno smo zahvalni na pozitivnom prijemu na tržištu i postizanju ovog rekordnog rezultata prvog dana prodaje", dodao je Evangeldis, prenosi "b92".

CMF Phone 1 makes record breaking sales of 100,000 units in just 3 hours. Last time we achieved this number in 24 hours was with Nothing Phone (2a). pic.twitter.com/k6vNpghwVU