Vivo donosi model X100 Pro i njegovu masivnu kameru u Evropu

Došlo je vrijeme da Vivo X100 i X100 Pro izađu iz Kine i da krenu ka drugim regionima. Oba uređaja su prvobitno lansirana 13. novembra, ali samo u domovini kompanije Vivo.

Sada se obični X100 upućuje ka nekoliko azijskih tržišta, dok s druge strane, model X100 Pro ide na put ka Evropi.

Ova migracija znači da X100 sledi korake svog prethodnika, modela Vivo X90, koji je imao sličan put kada je lansiran ranije prošle godine.

Ključna karakteristika Vivo X100 i X100 Pro je jednoinčni senzor.

Samo nekoliko uređaja trenutno ga ima, uključujući nekoliko Xiaomi telefona i Sony Xperia Pro I. Drugim riječima, kamere ovako velikih senzora na pametnim telefonima rijetko se viđaju.

Postoje prednosti korišćenja tako velikog senzora. Kada smo isprobavali kameru na Vivo X90, koji takođe ima ogroman senzor kamere za jedan pametni telefon, primijetili smo da su fotografije koje proizvodi zapravo izuzetno dobre. Očekujemo slične, ako ne i bolje performanse za Vivo X100 i X100 Pro. Veći senzor znači veću svestranost u scenama sa slabim osvjetljenjem i pravi, prirodni bokeh, što su stvari s kojima manji senzori pametnih telefona imaju problema.

Osim sistema kamera, koji su malo različiti između ova dva modela, X100 i X100 Pro su gotovo identični uređaji. Evo glavnih specifikacija ukratko:

Čipset: Mediatek Dimensity 9300

RAM: 12 GB / 16 GB

Memorija: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Baterija: 5.000 mAh (X100) / 5.400 mAh (X100 Pro)

Upotreba čipseta Dimensity 9300 takođe je interesantan izbor. Mediatek je najpoznatiji po svojim budžetski orijentisanim čipovima, ali Dimensity 9300 je iznenađujuće sposoban i agilan premijum čipset.

Brži je u sintetičkim testovima od Snapdragon 8 Gen 2 koji pokreće više Android flegšipova, uključujući Samsung Galaxy S23 Ultra, i očekuje se da će se takmičiti sa Snapdragon 8 Gen 3 tokom ove godine, što znači da će se dobro uklopiti i u dobar broj premijum uređaja u narednim mjesecima.

Tačne cijene nisu dostupne za svaki region u ovom momentu, ali kompanija Vivo je za The Verge izjavila da će X100 Pro biti dostupan po cijeni od HK$7.998. Prevedeno u nama poznatiju valutu to je otprilike 937 evra za model X100 Pro. Tačan datum izlaska još nije pominjan ali vjerujemo da bi se to moglo desiti u narednih par nedjelja.

