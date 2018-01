Voliš najbolje stvari? Samsungov novi A8 (2018) je telefon za tebe

Samsungov novi pametni telefon iz Galaxy A serije A8 (2018) je u tehnološkom svijetu obilježio početak 2018 godine i to vrlo zanimljiv početak, a evo i zašto.

Novi A8 (2018) je iskričav i uzbudljiv pametni telefon kojem ne nedostaju elegancija i ozbiljnost performansi, dapače. Samsung je generički dizajn Galaxy A serije oplemenio karakteristikama svojih perjanica iz S serije i na taj način stvorio interesantan i dopadljiv hibridni pametni telefon koji će oduševiti mnoge, posebno mlađe korisnike i pripadnike hypster milenijske generacije.

A8 (2018) u potpunosti preuzima beskrajni zaslon (5.6 inča) od Samsungove famozne perjanice koja je obilježila 2017 godinu, pametnog telefona S8. Iako je oplemenjen beskrajnim zaslonom koji predstavlja vrhunac Samsungovog dizajna A8 (2018) je I dalje kompaktan i donekle robustan telefon u crnoj, orhideja sivoj i zlatnoj boji. Druga karakteristika koju preuzima od vodeće Galaxy S serije je IP68. I A8 (2018) odolijeva kiši, vodi, znoju i prašini, i u vodi može i dalje biti besprijekoran do 30 min na dubini od 1.5 m.

No, vodeća i potpuno nova karakteristika nove zvijezde A serije-A8 (2018) je prednja dvostruka kamera od 16MP I 8 MP F1.9 od kojih se zaljubljenici u selfije neće prosto moći odvojiti. Zašto? Zato što će moći napraviti selfie kakav požele-interesantni close-up ili portret sa jasnom pozadinom. Naravno, A8 (2018) ima i stražnju kameru od 16MP F1.7 koja ostaje za sve one lijepe snimke sa putovanja, večera čija gastronomska ekstravagancije će biti posebno naglašena uz pomoć karakteristike Food Mode-a sa nezaboravnih druženja s prijateljima i porodicom. Isto važi i za videoljupce, koji sada mogu snimati video zapise koji će biti stabilni uz pomoć tehnologije (VDis) za digitalnu stabilizaciju slike, a i upečatljiviji zbog dodane hyperlapse karakteristike. Interkacija s novim A8 (2018) je fluidna, lagana i vrlo prirodna. Svako gledanje filmskih ili video sadržaja kao i igranje igara će biti vrhunski doživljaj svakom oku koji drži do visoke vizuelne estetike. A8 (2018) je također prvi u seriji A pametnih telefona koji podržava Gear VR.

Zima će biti uzbudljivija uz A8 (2018) i sva nova iskustva koja vas očekuju uz ovaj vrckasti, a elegantni i ozbiljni pametni telefon.